Cómo sufre el cuerpo de un piloto de MotoGP durante una carrera

MotoGP Health Center Quirónprevención forma parte del Servicio Médico del Mundial desde hace tres años

Cuando las primeras palabras tardan en llegar: claves para saber cuándo acudir a un especialista

CAROLINA GUTIÉRREZ

El cuerpo de un piloto de MotoGP es una máquina tan precisa como la moto que conduce. Los pilotos son deportistas de élite que precisan de un perfil muy concreto para la práctica del motociclismo puesto que, durante una carrera, el organismo se enfrenta a ... una exigencia física extrema en todos los aspectos. Se pueden encontrar desde temperaturas elevadas, hasta situaciones climatológicas totalmente opuestas con frío, viento y lluvia. Pero, por si fuera poco, en estas carreras la tensión muscular es constante, están sometidos a una exigencia extrema, y cualquier error se paga caro.

