Arranca en La Rioja el Programa de Farmacia Comunitaria Rural que ofrecerá servicios asistenciales y combatirá la despoblación

El proyecto quiere contribuir también a dotar de sostenibilidad a las farmacias de los núcleos más pequeños, por su importancia en la prestación de servicios a la población rural, como motor de empleo y aportación al reto demográfico, para lo que recibirán una formación específica

Las farmacias se consolidan como escuelas de salud

De izq a dcha: el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar; la consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, María Martín; el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán; y el presidente del Colegio de Farmacéuticos de La Rioja, Miguel Ángel García CGCF

ABC Salud para Consejo General de Colegios Farmacéuticos

La Rioja pilotará la implantación de servicios farmacéuticos remunerados en farmacias rurales con el objetivo de mejorar la atención sanitaria, social y asistencial en estas zonas; combatir la despoblación y fomentar la viabilidad económica de estos establecimientos sanitarios. Así se recoge en el convenio ... de colaboración que han suscrito la consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, María Martín; y los presidentes del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar y del Colegio de Farmacéuticos de La Rioja, Miguel Ángel García. La consejera ha estado acompañada del consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés.

