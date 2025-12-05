Un grupo de asesores estadounidenses descartan recomendar la vacuna contra la hepatitis B a los recién nacidos

Un grupo de asesores ha descartado este viernes la recomendación de larga data de que todos los niños estadounidenses recibieran la vacuna contra la hepatitis B al nacer, lo que supone una gran victoria política para el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ... y que, según los expertos en enfermedades, revertirá décadas de avances en salud pública.

El comité ha votado a favor de mantener la dosis al nacer solo para los bebés cuyas madres hayan dado positivo en las pruebas del virus, lo que sustituye la recomendación universal de 1991 que ha protegido a todos los niños de las infecciones por hepatitis B, que puede provocar enfermedades hepáticas graves.

En el caso de los bebés cuyas madres hayan dado negativo en las pruebas, el panel ha aconsejado que los padres, tras consultar con un profesional sanitario, decidan si su hijo debe recibir la serie de vacunas y, en caso afirmativo, cuándo hacerlo. De acuerdo con la recomendación descartada, a la dosis al nacer le siguen dos más, a los 1 o 2 meses y a los 6 o 18 meses.

Noticia Relacionada La vacuna el herpes también retrasa al alzhéimer en personas ya diagnosticadas Rafael Ibarra Un estudio en 'Cell' confirma los resultados del publicado en abril y muestra que la vacuna del herpes también puede beneficiar a aquellos ya diagnosticados con demencia al retrasar el progreso de la enfermedad

El comité ha aconsejado a los padres que administren la primera dosis no antes de los dos meses de edad. Los expertos en salud pública han condenado la medida y han afirmado que creará obstáculos para el uso de las vacunas.

El comité asesora a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. sobre las recomendaciones de salud pública que deben adoptarse. Afectan a la cobertura de los seguros médicos y desempeñan un papel fundamental a la hora de ayudar a los médicos a elegir las opciones adecuadas.

Respaldo para Kennedy

Kennedy, fundador del grupo antivacunas Children's Health Defense, despidió en junio a los 17 expertos independientes anteriores y los sustituyó por un grupo que en gran medida apoya sus opiniones. Durante la reunión de dos días, dos miembros del comité se opusieron enérgicamente al cambio, para lo que alegaron que no había datos que lo respaldaran y que existían décadas de información sobre la seguridad y la eficacia de la vacuna.

Muchos miembros del comité, un grupo que ya no incluye a ningún inmunólogo, han argumentado que no había datos que demostraran que la vacuna fuera segura y afirmaron que Estados Unidos estaba desfasado con respecto a otros países similares.

La Organización Mundial de la Salud recomienda que todos los bebés reciban la vacuna contra la hepatitis B lo antes posible después del nacimiento, seguida de dos o tres dosis con un intervalo mínimo de cuatro semanas. Afirma que el 95% de los recién nacidos infectados desarrollarán hepatitis crónica.