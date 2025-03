Las vacunas contra la gripe y el sarampión también podrían ayudar a aplanar la curva del Covid-19

Tener la cartilla de vacunación al día como un arma más frente al Covid-19. Y no solo con la vacuna específica. Un nuevo trabajo de investigadores del Weill Cornell Medicine y la Universidad de Oxford muestra que incluso las vacunas no relacionadas podrían ayudar a reducir la carga de la pandemia. El estudio, publicado este lunes en «Proceedings of the National Academy of Sciences», se añade a la evidencia que sugiere que las propiedades generalizadas de estimulación inmunológica de muchas vacunas pueden brindar protección cruzada a los pacientes contra múltiples patógenos.

Antes de que las vacunas específicas de Covid-19 estuvieran disponibles, muchos expertos en salud pública e inmunólogos sugirieron inmunizar a las poblaciones vulnerables con otras vacunas para brindar cierto grado de protección.

«Sabemos que las vacunas no relacionadas tienen estos efectos heterólogos, y una persona razonable podría decirle que si las usara durante una pandemia, se beneficiaría», señala el doctor Nathaniel Hupert, profesor asociado de Ciencias de la Salud en Weill Cornell Medicine y autor principal del nuevo artículo. Sin embargo, no estaba claro cuánto ayudaría tal intervención, a qué poblaciones sería mejor apuntar o qué parte de la población tendría que recibir las vacunas no relacionadas para tener un efecto significativo.

Para dar respuesta a estas preguntas, el doctor Hupert y el doctor Douglas Nixon, profesor de Inmunología en medicina en la División de Enfermedades Infecciosas de Weill Cornell Medicine, y sus colegas de la Weill Cornell Medicine y la Universidad de Oxford utilizaron el sistema COVID-19 International Modeling Consortium (CoMo), una sofisticada plataforma de modelado computacional que habían construido en respuesta a la pandemia. «Si tiene un modelo que se puede personalizar para un lugar y momento en particular en el contexto de un brote, puede comenzar a experimentar con diferentes condiciones de inmunidad de la población y ver cómo podrían haberse desarrollado las cosas», afirma el doctor Hupert.

Tomando como base la ola de Covid-19 del invierno 2020-21 que azotó a los Estados Unidos después de la reapertura de la temporada navideña, los investigadores modelaron los efectos probables de una intervención de con vacuna no Covid-19 en diferentes momentos y dirigida a diferentes poblaciones. Si bien no especificaron vacunas en particular, los investigadores eligieron valores consistentes para la protección cruzada con los datos de estudios anteriores sobre el sarampión, la gripe, la tuberculosis y otras inmunizaciones. Descubrieron que una vacuna no relacionada que proporcionara solo un 5 por ciento de protección contra el Covid-19 grave y se administrara solo a una pequeña parte de la población habría causado una reducción sustancial en la cantidad de casos y el uso hospitalario.

«Sorprendentemente, encontramos un par de resultados emergentes realmente interesantes de lo que pusimos en la mezcla», explica el doctor Hupert. Si bien la gravedad de Covid-19 se correlaciona estrechamente con la edad, un escenario experimental que modeló vacunar a todos los mayores de 20 años fue más efectivo que las estrategias dirigidas solo a los ancianos. Eso podría deberse a que las personas más jóvenes tienden a tener más contactos sociales en todos los grupos de edad, lo que los hace más propensos a propagar el virus a poblaciones más vulnerables. El momento de las vacunas también fue importante, ya que la inoculación durante la fase ascendente de la ola de infecciones tuvo el mayor impacto.

«Este estudio de modelado muestra el poder potencial de todas las vacunas para mantener el sistema inmunológico preparado y saludable y refuerza la necesidad de que todos mantengan su historial de vacunación actualizado, particularmente durante una pandemia», afirma el doctor Nixon.

El doctor Hupert ve los nuevos hallazgos como una «doble victoria», lo que sugiere que incluso las naciones con dificultades para distribuir suficientes vacunas específicas contra el Covid-19 pueden intervenir con inmunizaciones de rutina contra otros patógenos y, en combinación con intervenciones no farmacéuticas como mascarillas, podría potencialmente mitigar las olas de Covid-19 en curso y al mismo tiempo prevenir otras enfermedades.

Y a medida que las variantes del virus SARS-CoV-2 que escapan de la vacuna, como Ómicron, recorren el mundo, señala que «todas y cada una de las medidas de protección adicionales que podemos reunir entre las poblaciones en riesgo, incluso las pequeñas como las que modelamos, conducirán a menos infecciones, lo que significa menos variantes nuevas, lo que puede significar un final más rápido de la pandemia».