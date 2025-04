La vacuna de Moderna para covid-19 genera anticuerpos

Los primeros resultados de la vacuna mRNA-1273, diseñada para proteger contra el SARS-CoV-2, el virus que causa la covid-19), muestra que no solo es bien tolerada sino también que provoca la actividad de anticuerpos neutralizantes en adultos sanos, según los resultados iniciales del ensayo en fase 1 publicados hoy en « The New England Journal of Medicine ».

La vacuna experimental está siendo desarrollada conjuntamente por investigadores del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) y de Moderna. Fabricado por Moderna , el ARNm-1273 está diseñado para inducir anticuerpos neutralizantes dirigidos a una porción de la proteína “espiga” del coronavirus, que el virus utiliza para unirse y entrar en las células humanas.

El ensayo fue dirigido por Lisa A. Jackson, del Kaiser Permanente Washington Health Research Institute en Seattle (EE.UU.), donde el primer voluntario recibió la vacuna candidata el 16 de marzo.

Este informe provisional detalla los hallazgos iniciales de los primeros 45 participantes, de entre 18 años y 55 años de edad. Tres grupos de 15 participantes recibieron dos inyecciones intramusculares, separadas por 28 días, de 25, 100 o 250 microgramos (mcg) de la vacuna.

En abril, el ensayo se amplió para inscribir adultos mayores de 55 años; ahora tiene 120 participantes. Sin embargo, los resultados ahora publicados cubren solo el grupo de edad de 18 a 55 años.

En cuanto a la seguridad, no se informaron eventos adversos graves. Más de la mitad de los participantes informaron fatiga, dolor de cabeza, escalofríos, mialgia o dolor en el lugar de la inyección. Los eventos adversos sistémicos fueron más comunes después de la segunda vacunación y en aquellos que recibieron la dosis más alta de vacuna

Este análisis intermedio incluye resultados de pruebas que miden los niveles de actividad neutralizante inducida por la vacuna hasta el día 43 después de la segunda inyección. Así, los investigadores vieron que dos dosis de vacuna provocaron altos niveles de actividad de anticuerpos neutralizantes que estaban por encima de los valores promedio observados en sueros convalecientes obtenidos de personas con enfermedad confirmada por covid-19.

El ensayo clínico de fase 2 del ARNm-1273, patrocinado por Moderna, comenzó la inscripción a fines de mayo. Hay planes en marcha para lanzar una prueba de eficacia de Fase 3 en julio de 2020.