Un gran estudio confirma que la vacuna del VPH protege frente al cáncer de útero

Por vez primera un gran estudio confirma que la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) protege frente al cáncer de cuello uterino. Investigadores del Instituto Karolinska (Suecia) publican en The New England Journal of Medicine el mayor estudio en mujeres vacunadas contra el VPH que demuestra que estas tienen un riesgo significativamente menor de desarrollar cáncer de cuello uterino y que el efecto positivo es más pronunciado para aquellas vacunadas a una edad más temprana.

«Esta es la primera vez que, a nivel de población, podemos demostrar que la vacunación contra el VPH protege no solo contra los cambios celulares que pueden ser precursores del cáncer de cuello uterino, sino también contra el cáncer de cuello uterino invasivo», subraya Jiayao Lei, autor del estudio.

«Es algo que sospechábamos desde hace mucho tiempo, pero que ahora podemos demostrar en un gran estudio nacional que vincula la vacunación contra el VPH y el desarrollo de cáncer de cuello uterino a nivel individual».

El VPH (virus del papiloma humano) lo forman un grupo de virus que comúnmente causa verrugas genitales y diferentes tipos de cáncer, incluido el cáncer de cuello uterino, una enfermedad que en todo el mundo mata a más de 250.000 mujeres al año. Más de 100 países han implementado programas nacionales de vacunación contra el VPH, entre ellos España, y Suecia incluye, desde agosto de 2020, también incluye a los niños en estos programas.

Estudios anteriores ya había demostrado que la vacuna contra el VPH protege contra la infección por VPH, las verrugas genitales y las lesiones cervicales precancerosas que podrían convertirse en cáncer de cuello uterino.

Sin embargo, faltan grandes estudios poblacionales que, a nivel individual, hayan estudiado el vínculo entre la vacuna contra el VPH y el llamado cáncer de cuello uterino invasivo, que es la forma más grave de la enfermedad.

En este estudio, los investigadores durante un período de 11 años siguieron a casi 1,7 millones de mujeres de edades comprendidas entre los 10 y 30 años. De esas mujeres, más de 500.000 fueron vacunadas contra el VPH, la mayoría antes de los 17 años. Un total de 19 mujeres vacunadas fueron diagnosticadas de cáncer de cuello uterino en comparación con 538 mujeres no vacunadas, lo que corresponde a 47 y 94 mujeres por cada 100.000, respectivamente.

Las vacunadas entre los 17 y los 30 años disminuyeron a la mitad su riesgo de cáncer de cuello uterino en comparación con las mujeres no vacunadas.

El análisis de los investigadores muestra que la vacunación contra el VPH se relacionó con un riesgo significativamente reducido de cáncer de cuello uterino y que, además, las niñas vacunadas antes de los 17 años reducían su riesgo de cáncer de cuello uterino en un 88 por ciento. Las vacunadas entre los 17 y los 30 años disminuyeron a la mitad su riesgo de cáncer de cuello uterino en comparación con las mujeres no vacunadas.

«Las niñas vacunadas a una edad temprana parecen estar más protegidas, probablemente porque es menos probable que hayan estado expuestas a la infección por VPH y, debido a que la vacuna contra el VPH no tiene ningún efecto terapéutico contra una infección preexistente», señala el coautor del estudio Pär Sparén.

El estudio se ha ajustado en cuanto a variables que pueden influir en el resultado: edad, el área residencial, el tiempo de seguimiento y las características de los padres, como la educación, los ingresos, el país de nacimiento y el historial de enfermedades.

«En conclusión, nuestro estudio muestra que la vacunación contra el VPH puede reducir significativamente el riesgo de cáncer de cuello uterino, especialmente si se aplica a una edad temprana -asegura Pär Sparén-. Nuestros datos respaldan firmemente la vacunación continua contra el VPH de niños y adolescentes a través de los programas nacionales de vacunación».