Los anticuerpos que nos protegen frente a covid-19 solo duran 2 o 3 meses La inmunidad mediada por anticuerpos puedes ser transitoria, lo que es clave para el diseño de las vacunas. Los investigadores analizan el papel de la llamada inmunidad mediada por células T al nuevo coronavirus, incluso si no han dado positivo en la prueba de anticuerpos

La inmunidad natural al coronavirus SARS-CoV-2 podría disminuir en apenas unos meses. Lo asegura un estudio publicado en el servidor médico medrxiv.org, pendiente de su aceptación en una revista médica revisada por pares, que sugiere que las respuestas de anticuerpos pueden comenzar a disminuir a los 20 a 30 días después de que surjan los síntomas de Covid-19. Los anticuerpos son las proteínas que el cuerpo produce para combatir las infecciones.

«Hemos visto que las respuestas de unión de IgM e IgA disminuyen después de 20-30 días», escriben los investigadores del Kings College (Reino Unido) en el documento, que también encontraron que la gravedad de los síntomas de covid-19 puede determinar la magnitud de la respuesta de anticuerpos.

El nuevo estudio incluyó muestras recogidas de 65 pacientes con covid-19 confirmado hasta 94 días después de que comenzaron a mostrar síntomas y de 31 sanitarios a los que se realizaron pruebas de anticuerpos cada una o dos semanas entre los meses de marzo y junio.

En la mayoría de los casos, el organismo precisa de una a tres semanas después de la infección para producir anticuerpos.

Desde el comienzo de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que las personas que han tenido covid-19,y se han curado, no son necesariamente inmunes a una nueva reinfección.

Las respuestas de anticuerpos en las personas infectadas con SARS-COV2, el coronavirus que causa covid-19, parecen disminuir rápidamente. Y aunque parece que dura más en las personas con enfermedades más graves

Sin embargo, este nuevo estudio tenía algunas limitaciones, incluido el hecho de que se necesita más investigación para determinar si surgirían resultados similares entre un grupo más grande de pacientes y qué datos podrían mostrarse durante períodos de tiempo más largos cuando se trata de infección con SARS-CoV -2.

«Este estudio tiene implicaciones importantes cuando se considera la protección contra la reinfección con SARS-CoV-2 y la durabilidad de la protección de la vacuna», escribieron los investigadores en el documento.

Aunque aún no se ha revisado por pares, «la importancia de este estudio es clara y la investigación se ha llevado a cabo rigurosamente», señaló a CNN Stephen Griffins, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Leeds (Reino Unido), que no participó en el estudio.

«Este trabajo confirma que las respuestas de anticuerpos en las personas infectadas con SARS-COV2, el coronavirus que causa covid-19, parecen disminuir rápidamente. Y aunque parece que dura más en las personas con enfermedades más graves, todavía es solo cuestión de meses», afirmó Griffins.

Por eso, añadió, «las vacunas en desarrollo necesitarán generar una protección más fuerte y duradera en comparación con la infección natural o, es posible que tengan que administrarse regularmente».

Hasta ayer, había 23 vacunas candidatas a Covid-19 en evaluación clínica a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Significa eso que una persona curada de covid-19 no está protegida frente a una nueva reinfección? La respuesta es compleja. «Incluso si no hay anticuerpos circulantes detectables, eso no significa necesariamente que no se tenga inmunidad protectora porque es probable que haya células inmunes de memoria (células B y T) que pueden entrar rápidamente en acción para iniciar una nueva respuesta inmune si se reencuentra con el virus. Por lo tanto, podría contraer una infección más leve», comentó Mala Maini, del University College London (Reino Unido), en un comunicado distribuido por Science Media Centre.

Otro trabajo publicado hace unos días señalaba que la inmunidad a covid-19 es probablemente más alta de lo pensado. Publicado en el servidor bioRxiv. El estudio muestra que muchas de las personas con covid-19 leve o asintomático demuestran la llamada inmunidad mediada por células T al nuevo coronavirus, incluso si no han dado positivo en la prueba de anticuerpos.

La inmunidad pública es probablemente más alta de lo que sugieren las pruebas de anticuerpos

Según los investigadores del Instituto Karolinska y del Hospital Universitario Karolinska (Suecia), esto significa que la inmunidad pública es probablemente más alta de lo que sugieren las pruebas de anticuerpos.

«Las células T son un tipo de glóbulos blancos que se especializan en reconocer las células infectadas por virus y son una parte esencial del sistema inmunitario», explicó Marcus Buggert, uno de los principales autores del artículo. «Los análisis nos han permitido mapear en detalle la respuesta de las células T durante y después de una infección por covid-19. Nuestros resultados indican que aproximadamente el doble de personas ha desarrollado inmunidad de células T en comparación con aquellas en las que podemos detectar anticuerpos».

Las células B producen anticuerpos para neutralizar los microbios infecciosos , como un virus, y las células T atacan la infección directamente y ayudan a controlar la respuesta inmune . Cuando una persona ha sido infectada antes, esas células pueden recordar la infección y aumentar la respuesta inmune, lo que lleva a una reinfección posiblemente menos grave que de otra manera.

Sin embargo, este trabajo refuerza el mensaje de que a inmunidad pública es probablemente más alta de lo que sugieren las pruebas de anticuerpos «no podemos asumir que alguien que ha tenido covid-19 no puede volver a contraerlo solo porque inicialmente se volvió positivo al anticuerpo», señala Maini.

«También significa que una prueba de anticuerpos negativa ahora no puede excluir que haya tenido covid-19 hace unos meses. Y sugiere que las vacunas necesitarán ser mejores para inducir altos niveles de anticuerpos más duraderos que la infección natural o que las dosis pueden necesitar ser repetido para mantener la inmunidad».

Este nuevo artículo se suma a la creciente evidencia que sugiere que la inmunidad natural a covid-19 con anticuerpos puede no durar tanto como se esperaba, y que el nivel de gravedad de la infección por coronavirus inicial puede estar relacionado con la magnitud de la respuesta de anticuerpos.

No podemos asumir que alguien que ha tenido covid-19 no puede volver a contraerlo solo porque inicialmente se volvió positivo al anticuerpo

Por ejemplo, la semana pasada, un estudio de seroprevalencia en España descubrió que solo el 5% de las personas en España tiene anticuerpos contra el coronavirus y, en un desarrollo potencialmente preocupante, el estudio también indicó que la inmunidad de las personas al coronavirus disminuye después de unas pocas semanas. Los resultados muestran que el 95% de la población española sigue siendo susceptible al virus.

Esto significa que cualquier inmunidad percibida «puede ser incompleta, transitoria y luego desaparecer», comentó en una conferencia de prensa Raquel Yotti, directora del Instituto de Salud Carlos III.

El estudio de España de abril a junio involucró a más de 61.000 participantes y es el más grande realizado hasta la fecha en Europa

El estudio refleja la dificultad de obtener inmunidad colectiva en el corto plazo. La inmunidad del rebaño se logra cuando una población suficiente se ha infectado con un virus o una bacteria, o se ha vacunado contra él, para detener su circulación.

El estudio de España de abril a junio involucró a más de 61.000 participantes y es el más grande realizado hasta la fecha en Europa.