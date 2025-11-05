Suscribete a
ABC Premium

Así es vivir en una casa container: «Yo venía aquí con la idea de que el baño sería sin ducha, para lavarte las manos, pero cabe todo»

Este tipo de viviendas combinan bajo coste, rapidez de instalación y una reducción notable en el impacto ambiental

Una mujer vive tres años en una casa prefabricada en España y explica su experiencia: «Nos hemos acostumbrado, pero...»

Así es vivir en una casa container: «Yo venía aquí con la idea de que el baño sería sin ducha, para lavarte las manos, pero cabe todo»
Así es vivir en una casa container: «Yo venía aquí con la idea de que el baño sería sin ducha, para lavarte las manos, pero cabe todo» Youtube

Jorge Herrero

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Durante décadas, la aspiración de tener una vivienda en propiedad se ha asociado casi inevitablemente a firmar una hipoteca que se prolonga durante buena parte de la vida. Sin embargo, en un contexto donde el precio de la vivienda en España continúa en ... ascenso y el alquiler se ha convertido en una carga cada vez más pesada, parte de la ciudadanía ha comenzado a explorar caminos distintos a los tradicionales. Lo que antes se consideraba marginal o propio de estilos de vida nómadas, hoy aparece como una solución viable, asequible y sorprendentemente confortable. Las casas prefabricadas, y dentro de ellas las conocidas como casas container, han ido ganando presencia. Ya no son una excentricidad, sino una alternativa que combina bajo coste, rapidez de instalación y una reducción notable en el impacto ambiental. En ese sentido Marcos Mollá, creador de contenido sobre negocios y finanzas, ha mostrado en su canal de YouTube cómo es vivir en una casa container.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app