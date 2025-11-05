Así es vivir en una casa container: «Yo venía aquí con la idea de que el baño sería sin ducha, para lavarte las manos, pero cabe todo»

Durante décadas, la aspiración de tener una vivienda en propiedad se ha asociado casi inevitablemente a firmar una hipoteca que se prolonga durante buena parte de la vida. Sin embargo, en un contexto donde el precio de la vivienda en España continúa en ... ascenso y el alquiler se ha convertido en una carga cada vez más pesada, parte de la ciudadanía ha comenzado a explorar caminos distintos a los tradicionales. Lo que antes se consideraba marginal o propio de estilos de vida nómadas, hoy aparece como una solución viable, asequible y sorprendentemente confortable. Las casas prefabricadas, y dentro de ellas las conocidas como casas container, han ido ganando presencia. Ya no son una excentricidad, sino una alternativa que combina bajo coste, rapidez de instalación y una reducción notable en el impacto ambiental. En ese sentido Marcos Mollá, creador de contenido sobre negocios y finanzas, ha mostrado en su canal de YouTube cómo es vivir en una casa container.

«Hoy voy a comprar una casa container», anuncia al inicio de su vídeo. «Sí, container, como las cajas metálicas que transportan los barcos literalmente», subraya, anticipando la sorpresa que genera la idea de habitar en una estructura que originalmente nació para otro fin. Sin embargo, su intención no es simplemente mostrarla, sino analizarla: «Veremos cómo se puede convertir en una casa funcional, si realmente es cómodo vivir dentro o no y si merece la pena realizar una inversión a largo plazo». Para ello, el joven se desplazó hasta la planta de fabricación de Dos Días Container, una empresa española con más de 15 años de experiencia en la transformación de contenedores marítimos en viviendas. Allí, los fundadores Carlos y Nacho Sanchís le enseñaron de primera mano cómo trabajan. «Esto que veis aquí es una casa container, una casa que podemos comprar desde 12.500 y que hoy vamos a ver si realmente merece la pena vivir en una», explica el influencer frente a una de las unidades.

Un hogar a partir de contenedores marítimos

Durante la visita, los fundadores le mostraron un modelo de vivienda finalizada. «Esto que estáis viendo aquí, aunque no lo parezca, es un container que se ha transformado en vivienda», comenta el creador de contenido al observar el exterior sin apenas rastro visible de su origen industrial.

El joven recorrió una casa de aproximadamente 90 metros cuadrados, formada por un contenedor de 40 pies al que se había añadido otro de 20 pies. El resultado, valorado en torno a los 45.000 euros, incluía dos habitaciones, dos baños y un salón con cocina abierta. «Ostras qué pasada esto, no me esperaba nada así, es que desde fuera parece que sea como mucho más acogedor todo, pero tenemos ya por aquí la cocina y luego y más por ahí que ahora quiero ver», expresa sorprendido mientras avanza por el interior.

Nacho Sanchís, uno de los fundadores, le explicó la lógica detrás de la distribución: «Esta es la distribución estándar que tenemos del modelo Gomera, que es lo más funcional. Es decir, tener un baño pero dando esta amplitud por el pasillo, que esté comunicado con la habitación también pero que no te moleste tampoco en la habitación privada, con otro baño privado, entonces quieras o no creemos que era la distribución que más amplitud también daba a la casa».

Tras la explicación, se desplazaron a uno de los baños, donde el creador de contenido no pudo disimular su asombro: «Yo venía aquí con la idea de que el baño sería en plan sin ducha, o sea, sería baño para lavarte las manos, pero claro cabe todo». La visita continúa hacia uno de los dormitorios. «Me sorprende que haya dos habitaciones en la misma casa container», afirma con incredulidad.

En su reflexión final sobre el recorrido el joven señala: «Me sorprende lo bien aprovechado que está el espacio porque yo le estaba diciendo a Pablo: 'esto nos va a parecer en plan mucho más pequeño de lo que tenemos en la cabeza', pero no, es que es más grande de lo que parece».

Al terminar la visita, el influencer destaca un aspecto clave: la sensación interior. «Yo me imaginé que iba a ser literalmente la chapa negra como container, pero no, o sea, es que te da la sensación de que estás como en una casa normal», concluye.

La experiencia de este joven creador de contenido refleja un interés creciente por viviendas que, más que una moda, representan una respuesta práctica a la situación actual del mercado inmobiliario. Casas que pueden transportarse, personalizarse y adaptarse a distintos entornos y que permiten acceder a una propiedad sin endeudarse de por vida. Una alternativa que, sin duda, seguirá dando que hablar.