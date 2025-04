Una turista española cuenta su viaje a Perú y lanza un claro mensaje sobre los peligros en este país: «Te pueden...»

Perú no está clasifica en la lista de los países más peligrosos del mundo. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España marca este territorio de Sudamérica de color naranja, lo que quiere decir que se recomienda «viajar con precaución y abstenerse de hacerlo por determinadas zonas».

Lo cierto es que cada sitio tiene su cultura y sus propias normas, por lo que hay que ir con cuidado. Y es que una acción equivocada puede suponer un error que arruine por completo nuestra estancia allí.

Además de informarse, una de las cosas que pueden hacer aquellos españoles que decidan visitar este lugar en los próximos meses es conocer las experiencias de otras personas. La usuaria de TikTok Marta Travels ha contado todos los detalles en un vídeo y ha sido muy clara sobre los peligros que existen.

Una turista española, muy clara sobre los peligros que existen en Perú

Marta Travels es una española que estuvo de viaje en Perú, concretamente en Lima. En un vídeo publicado en su perfil de TikTok ha sido muy clara sobre si es una ciudad peligrosa. «Os diría que sí, pero con matices. Creo que es super importante conocer los barrios, saber cuál es más complicado y, sobre todo, por la noche», ha dicho.

La joven asegura que «te pueden robar o, incluso, asaltar». «Yo me he venido a una esquina a grabar por si me quitan el móvil», indica.

Por ello, la española ofrece a sus seguidores una serie de consejos para moverse por Lima con tranquilidad y evitar así cualquier problema.

Consejos para los españoles que viajen a Perú Investigar muy bien

Nunca confiarse de más

No mostrar objetos de valor en la calle

Evitar caminar solo durante la noche por zonas que no conoces y por el centro

«Si vas normal, sin mostrar absolutamente nada, guardándote el móvil, sin llevar objetos de valor a la vista... No te lo aseguro al 100%, pero seguramente no te vaya a pasar nada», concluye.