Una española que vivió en Italia lanza un aviso sobre los peligros en este país: «Me han intentado...»

Italia es un país que cada año recibe millones de turistas. Las calles de todas sus ciudades están repletas de historia y de cultura y cada una tiene su encanto propio. Además, los platos estrella son la pasta y la pizza, por lo que su gastronomía también es un gran reclamo.

Sin embargo, son muchos los españoles que aseguran que la vida es muy diferente en función de la parte del territorio en la que te encuentres.

Esto mismo es lo que afirma Nuria Uriel, una joven que estuvo unos meses residiendo en esta nación mediterránea. Aunque el Ministerio de Asunto Exteriores de España la califica de segura y no supone, en principio, ningún riesgo, la chica ha contado su experiencia allí y ha querido lanzar un mensaje para advertir de los peligros que existen.

Una española lanza un aviso sobre el peligro que existe en Italia

Nuria Uriel cuenta en un vídeo de TikTok que estuvo viviendo unos meses en Italia, concretamente en Palermo. A pesar de ser una ciudad que siempre va a llevar en el corazón, la joven asegura que tuvo experiencias muy negativas allí.

La chica reconoce que nunca antes había estado en el sur, por lo que pensó que iba a ser parecido a Roma o Florencia. No obstante, se llevó una sorpresa. «La matanza de Texas da menos miedo», asegura.

Nuria indica que al segundo día se hizo un seguro para el móvil. Además, relata una anécdota que les sucedió a sus amigos. «Quedé con unos chicos que ya estaban de Erasmus y me contaron que les entraron en casa y les robaron todo lo que tenían a punta de navaja», lamenta.

La española confirma que ha visto «apuñalamientos y mujeres ejerciendo en la calle». «Es como si siguiesen en los años 60. Casi todo es en B. No podía llevar la tarjeta, solo para comprar en Lidl. Ya te podrás imaginar cómo era el alquiler y mi casero...», sostiene. Asimismo, destaca que Palermo es una ciudad muy sucia. «Sigue existiendo la pesta negra de la cantidad de basura que hay», dice de manera exagerada.

La joven aclara que «no todo es malo». «Es muy bonita y barata. Hay gente rara, pero la gente buena es muy buena», indica. No obstante, tiene muy claro que no residiría allí más de un año seguido. «Es como que vives en alerta constante. A mí me han intentado robar infinitas veces», comenta.

En cualquier caso, Nuria señala que si vas a Palermo a hacer turismo no te tienes que preocupar. «Seguramente no vas a ir a la zona turbia», concluye.