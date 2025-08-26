Un turista consigue probar la única Coca-Cola que está prohibida en todo el mundo y opina: «Hay que consumirla acompañada de comida»

Coca Cola es una marca estrella en el aspecto empresarial que cuenta con un reconocimiento global. Sin embargo, no está presente en todos los rincones del mundo, como Rusia o Corea del Norte, territorios donde actualmente no opera por cuestiones más asociadas a la política e ideología.

Con una presencia muy relevante en casi todos los continentes, la marca Coca Cola sigue teniendo en la figura de su Coca Cola tradicional su producto más característico y vendido en el mundo, aunque otros como la Zero poco a poco va adquiriendo mayor popularidad hasta el punto de superar a la tradicional en algunos mercados concretos.

Aunque, hablando de un mercado determinado, el japonés es el que cuenta en exclusiva con una variedad de Coca Cola. Una asociada a la salud digestiva.

«No sé si es un producto que consumiría todos los días»

Se trata de la llamada Coca Cola Plus, como ha podido comprobar de primera mano Joaquín Vázquez, un argentino que, a través de su cuenta de TikTok, mostró esta Coca Cola saludable en un supermercado nipón.

«Esta Coca Cola está prohibida en casi todo el mundo, pero en Japón no solamente se vende en cualquier lado, sino que está legalmente considerada como un producto saludable. Es bastante fácil de reconocer, viene en esta botella blanca. Tiene un ingrediente que es una fibra dietética que se llama dextrina, la cual supuestamente lo que hace es ayudar a que el organismo absorba menos grasa de los alimentos que estás consumiendo, por eso siempre hay que consumirla acompañada de una comida, agiliza la digestión«, comenta este creador de contenido.

Para ayudar a su identificación, cuenta cómo viene presentada en los establecimientos de Japón. «Tiene una etiqueta que indica que es un producto saludable. Esto está aprobado y regulado por el Gobierno. Es como si fuera una Coca Cola cero azúcares pero con un efecto funcional».

Pero, ¿y su sabor? Él lo ha probado y opina al respecto: «La verdad es que está muy bien. Me pasa que estoy muy acostumbrado a la Coca Cola común. No sé si es un producto que consumiría todos los días», zanja.