Un enfermero explica por qué te pones triste después de beber alcohol: «Lo mejor es...»

A casi todo el mundo le gusta salir de vez en cuando el fin de semana y tomarse un par de copas. En ese momento, todo parece más divertido y el cuerpo entra en un estado de bienestar, incluso de euforia. Pero al día siguiente, la cosa cambia. Llega el bajón, la pesadez... y a veces, incluso, la tristeza. ¿Por qué pasa esto?

Sobre este tema ha hablado Jorge Ángel, un conocido enfermero que se dedica a divulgar contenidos de salud en TikTok. En uno de sus vídeos más recientes, ha explicado por qué la resaca no solo afecta al cuerpo, sino también al estado de ánimo.

¿Por qué nos pone tristes la resaca?

Según explica el enfermero, el alcohol es un potente depresor del sistema nervioso central. Durante la fiesta, el cuerpo trata de equilibrar sus efectos liberando dopamina y serotonina, que son neurotransmisores asociados al placer y la felicidad. Pero ese pico no dura para siempre, y al día siguiente, los niveles bajan en seco.

Además, el alcohol reduce los niveles de glucosa en sangre y provoca deshidratación. Esto se traduce en fatiga, irritabilidad, dolor de cabeza y falta de energía. Según el experto, todo suma para que te sientas mal tanto por dentro como por fuera.

A eso hay que añadirle el factor psicológico. Muchas personas sienten culpa por haber perdido la mañana, por no haber aprovechado el día o por haber hecho algo de lo que luego se arrepienten. Esa sensación de «podría haber hecho otra cosa» refuerza el malestar. Por eso, Jorge Ángel concluye que lo mejor es no beber o hacerlo con moderación.

Reacciones en los comentarios

«Porque al día siguiente miro la cuenta», «¿Perder las mañanas? Yo necesito dos días de recuperación», «Noches de desenfreno, mañanas de Ibuprofeno» o «Mi cuerpo al día siguiente no tiene fuerza ni para estar triste», son algunos de los comentarios más destacados.