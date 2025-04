Un técnico de emergencias explica cómo quitarse las lentillas de forma segura: «Sin meter el dedo sucio...»

Ponerse y quitarse las lentillas es un gesto automático para quienes las usan a diario. Sin embargo, hay momentos en los que no todo está a favor: a veces, por prisas o falta de recursos, no se lavan las manos antes de manipularlas, lo que puede provocar infecciones graves.

Sobre este tema ha hablado Miguel Assal, un divulgador muy conocido en redes sociales por sus consejos sobre seguridad y salud. En uno de sus vídeos más recientes, ha compartido un truco sencillo para quitarse las lentillas sin necesidad de introducir los dedos en el ojo.

El truco consiste en una combinación de movimientos que permiten extraer la lentilla sin contacto directo con los dedos. Primero, se debe tirar del párpado inferior hacia abajo, como si se quisiera despegarlo del globo ocular. A continuación, se sube el párpado superior, ampliando la apertura del ojo.

Una vez hecho esto, hay que mirar ligeramente hacia el interior del ojo, como si se quisiera ver el lagrimal. En ese momento, basta con cerrar el ojo suavemente. Gracias a la presión de los párpados y al cambio de posición, la lentilla se desplaza y se pliega, facilitando que salga sin necesidad de tocarla con los dedos.

Reacciones en los comentarios

El vídeo de Assal ha alcanzado cierta repercusión y a fecha de esta publicación acumula nada menos que 17.000 'me gusta' en TikTok. Como suele suceder en estos casos, cientos de usuarios han acudido a la sección de comentarios para debatir sobre diferentes aspectos de la publicación.

«Prefiero lavarme las manos siempre que voy a manipular las lentillas», «yo lo he intentado y no sale, dependerá del tipo de lentillas supongo», «Como Óptico no recomiendo nada esa técnica, gracias» o «es innecesario porque igual terminarás usando los dedos para guardarla y hay probabilidad de que se te deslice y caiga al suelo», son algunos de los comentarios más destacados.