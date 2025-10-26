Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sigue el Clásico entre Real Madrid y Barcelona
Especial dana
Cien metros para recordar un horror de barro y muerte

Soto Grado revive su mayor polémica en un Real Madrid - Barcelona: «O es gol o no lo es, pero no pueden pasar las dos cosas»

El árbitro riojano dirigió el partido que los blancos ganaron en Liga en el Bernabéu en abril de 2024

Soto Grado alerta sobre el terror de los árbitros: «Un policía me dijo 'a ver si te voy a tener que dar yo también'»

Soto Grado revive su mayor polémica en un Real Madrid - Barcelona: «O es gol o no lo es, pero no pueden pasar las dos cosas»
Dani D

Dani D

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La incógnita rodeó a César Soto Grado (nacido en Candeleda, Ávila, hace 45 años, pero adscrito al comité riojano) en el final de la temporada 2024-25. Con el límite de 45 ya eliminado pero con la posibilidad de que el CTA decidiera prescindir ... de sus servicios una vez alcanzada esa edad, el colegiado finalmente está pudiendo disfrutar un curso más de la élite del fútbol español.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app