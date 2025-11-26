Sara Ariadna Pascual, entrenadora personal, sobre lo que haría si engordara y quisiera bajar peso: «El fin de semana sería más flexible, pero realista»

Mantener un peso saludable es fundamental para el bienestar general y no solo es una cuestión de salud física. Estar en los kilos adecuados ayuda a que el cuerpo funcione de mejor manera y también influye a nivel mental y psicológico por los ... beneficios que tiene sentirse bien con uno mismo. A nadie se le escapa, de hecho, la presión social para lucir sin kilos de más y eso también influye mucho.

Con todo, a la práctica, y aunque uno se cuide, es fácil que la balanza suba o baje en función de muchos factores. Muchos profesionales de la salud, pero también entrenadores personales y 'coaches' se encargan de hacer seguimiento de estos momentos de descontrol de peso, ya que un simple seguimiento de pautas básicas puede hacer reconducir la situación.

De esto ha hablado recientemente Sara Ariadna Pascual, entrenadora y nutricionista con más de 15 años de experiencia y que está focalizada sobre todo en perfiles femeninos. Desde su TikTok (@sariaridanapascual) suele dar muchos consejos y ahora está triunfando con un vídeo con 'tips' para bajar de peso, que llega ya a las 60.000 visualizaciones.

«Para saber que no soy una ameba»

«Si mañana me levantase con 15 kilos más de peso estos son los seis pasos que daría los próximos seis meses», empieza ella su reflexión. En primer lugar reconoce que «el fin de semana sería más flexible, pero sería realista» y por ese motivo quitaría específicamente cualquier bebida con alcohol de la ingesta diaria.

En segundo lugar, la nutricionista catalana destaca que «añadiría de 30 a 40 gramos netos de proteína en todas las comidas» y también, «por supuestísimo entrenaría fuerza de tres a cuatro veces por semana», incidiendo en el hecho que solo con una hora de ejercicio, si ese es de alta intensidad, «ya es suficiente». Para ella eso implica, como cuenta en otros vídeos, llegar a la última repetición de un ejercicio y sentir que ya no puedes más.

Por otro lado, Sara Ariadna comenta que para bajar de peso también se descargaría una aplicación o usaría un reloj inteligente «para saber los pasos que hago durante el día y saber que no soy una ameba». «Me aseguraría mínimo de dormir siete horas al día», añade ella. Por último, «pero no menos importante», la entrenadora personal asegura que «sería realista con mis esfuerzos y con mi flexibilidad de fin de semana».

En otros vídeos similares, la creadora de contenido insta a que aquellos que quieran perder peso no lo hagan con «dietas extremas» y se fijen más en las cantidades de alimento porque da por hecho que en el 99% de los casos que aborda hay un trasfondo de desconocimiento de las cantidades adecuadas.