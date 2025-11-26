Suscribete a
Sara Ariadna Pascual, entrenadora personal, sobre lo que haría si engordara y quisiera bajar peso: «El fin de semana sería más flexible, pero realista»

La experta, que también es nutricionista, insta a cambiar aspectos alimentarios pero también de otros campos

A. C.

Barcelona

Mantener un peso saludable es fundamental para el bienestar general y no solo es una cuestión de salud física. Estar en los kilos adecuados ayuda a que el cuerpo funcione de mejor manera y también influye a nivel mental y psicológico por los ... beneficios que tiene sentirse bien con uno mismo. A nadie se le escapa, de hecho, la presión social para lucir sin kilos de más y eso también influye mucho.

