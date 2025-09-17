Una profesora, indignada con la petición de una madre de cuidar a su hijo fuera del horario escolar: «Me molesta mucho»

La vuelta al colegio es un momento muy especial para familias e hijos pero también para los miles de profesionales docentes de toda España así como de los empleados auxiliares de las escuelas. A la emoción por el nuevo curso se le suman también muchos nervios y seguramente algún que otro miedo por los cambios. En esta época siempre surgen dudas y también rencillas entre profesores y padres.

Y es que al inicio de las clases la dirección del centro suele dar información relevante sobre el curso y las normativas escolares que no siempre gusta. Prohibición de teléfonos móviles, tareas a realizar en casa, realización de fotografías en las aulas y derechos de autores, permisos para salir de clase o para recibir medicación son solo algunas de las cuestiones que son objeto de debate.

Ahora, una profesora británica de 29 años ha explicado la surrealista petición que le hizo la madre de un alumno de su clase. La docente, que alucinó, no pudo evitar utilizar el portal Reddit para compartir lo vivido y sacar así su frustración al respecto. El caso se ha hecho tan viral que está apareciendo estos días en medios británicos.

«Pasadas las 16.30 horas»

Y es que, según explicó, la mujer le exigió que vigilara a sus hijos fuera del horario escolar. Ella trabaja desde hace dos años en una escuela de educación infantil que abre de 7 a 16.30 horas. «Cuido a cuatro bebés yo sola y casi todos los días tengo a estos padres que vienen a recoger a su bebé pasadas las 16.30 horas, lo que a veces me molesta mucho», expuso.

La maestra explica en su texto en Reddit que la madre trabaja en la escuela de secundaria a la que ella misma había ido, por lo que conoce a qué distancia está y a qué hora cierra, dando a entender que tiene margen de sobra para llegar a tiempo. Expuesta la situación, la joven relata que sus jefes le comentaron que «esta madre había hablado sobre la posibilidad de abrir el centro a las 6 horas para poder dejar a sus dos hijos a esa hora» y que lo iban a pensar.

Días después, como expone, su jefa la llamó de nuevo y le confirmó que iban a empezar a abrir a las 6 horas «a partir de mañana y que necesitaría dos profesores para esa hora y que, como yo era una de las que llevaba a su hijo, tendría sentido que yo fuera uno de ellos». «Me limité a decir que no y que no me sentía cómoda saliendo de casa a esa hora», apunta ella en su explicación, alegando a que «vivo en un barrio en el que es posible que te encuentres con gente loca, especialmente de noche».

«Además, me quitaría el sueño y no estaba dispuesta a hacerlo, especialmente por una madre que ni siquiera puede ir a recoger a su hijo al centro a la hora. ¿Me equivoco?», zanja ella el texto. Como no puede ser de otra manera la publicación despertó mucho interés y un alud de reacciones, muchas de ellas apoyándola y criticando a sus jefes, que parecía que la habían puesto entre la espada y la pared.

Así, una internauta le recordó que si el centro pretende abrir una hora más debe ampliar plantilla porque la afectada ya tiene una jornada completa. «Si no te pagan por tu trabajo después de las 16.30 horas debes comenzar a pedirlo. ¡O dejarle el bebé a otro profesor! No dejes que esta madre abuse de tu amabilidad o terminarás resentida con el trabajo por completo», le recomendó otro usuario. Otros le recordaron que la jornada de un profesor no acaba cuando uno se marcha de la escuela porque hay muchas reuniones y preparación de las clases.