Un profesor español explota contra las exigencias de las oposiciones tras revisar uno de los exámenes: «No puedo cometer faltas de ortografía»

Las oposiciones son una de las pruebas más exigentes que existen. Se necesita implicación, tiempo y esfuerzo para preparárselas, ya que los temarios son muy amplios y complejos. Además, el número de plazas es límitado, por lo que un aprobado no te garantiza nada.

Como en cualquier otro exámen, cometer faltas de ortografía supone en suspenso directo. Esto es algo que no solo ocurre aquí, pues también pasa en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), en el Bachillerato, en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) o en una Formación Profesional (FP). Y es que todos los estudiantes deben cuidar al máximo sus escritos.

El profesor español Jesús Moya, conocido en TikTok como @elprofeconclase, explica que en las Oposiciones al Cuerpo de Maestros no puedes tener más de cinco faltas de ortografía. Si se supera esta cifra, el aspirante obtendrá la calificación de no apto. Sin embargo, el docente no está de acuerdo con esta norma.

La reflexión de un profesor español tras revisar uno de los exámenes de la oposición

Jesús Moya muestra en un vídeo una prueba oficial de una oposición. En el documento se puede ver algunos errores ortográficos en los enunciados de los ejercicios. Estos son algunos ejemplos.

Errores ortográficos en la oposición Cononocer en vez de conocer.

Actvidad en vez de actividad.

Después de los dos puntos está escrita la siguiente palabra en mayúscula y debe ir en minúscula.

Al final de las oraciones no hay punto y final.

Estos fallos han hecho explotar a este profesor. «Yo con cinco faltas estoy suspenso. La diferencia es que sé que detrás de esto hay una persona que se ha equivocado y tengo claro que sabe que estas palabras no se escriben así. Yo a ti no te suspendería, pero tú a mí sí, y eso no es justo», declara.

#fyp #viral #maestrosdetiktok #oposiciones #ortografia #programacion #administracion ♬ sonido original - elprofeconclase @elprofeconclase YO COMO MAESTRO NO PUEDO COMETER FALTAS DE ORTOGRAFÍA EN LAS OPOSICIONES… Y HOY NOS MANDAN ESTE DOCUMENTO OFICIAL LLENO DE FALTAS DE ORTOGRAFÍA!!! Los mismo que nos examinan y nos exigen no cometer faltas… 🫠🧑🏽‍🏫 ¿En serio? ¿De verdad me lo estás diciendo? 😂✌🏼 Qué fuerte me parece eh… o quizá no tanto… porque la persona que hoy ha escrito “actvidad” o “cononocer” estoy seguro que sabe que se escribe “actividad” y “conocer” y ha tenido una errata… porque es HUMANO!! 😉👌🏻 La diferencia está en que yo no lo suspendería por esto… pero los de arriba a mí sí… y eso no es justo… 😔📚 Porque entiendo que a un maestro tiene se le tiene que exigir tener buena ortografía!! Pero, ¿que en un documento de 70 páginas me puedan suspender por no poner un punto al final de un párrafo? Me parece excesivo… muy excesivo… 😮‍💨🙌🏽 De verdad que creo que las oposiciones no son, ni de lejos, la mejor forma de evaluar a los futuros maestros… quizá deberíamos de darle una vuelta de tuerca a cómo hacerlo… 💪🙄 Porque si algo me ha enseñado la educación es que todos nos podemos equivocar… los niños, los de la administración y, a veces, hasta los maestros… 😉👍🏼 #parati

El profesional entiende que a los maestros se les exija tener buena ortografía, pero no está de acuerdo con las reglas. «Me parece excesivo que en un documento de 70 páginas te puedan suspender por no poner un punto al final. Creo que las oposiciones no son, ni de lejos, la mejor forma de evaluar a los futuros maestros. Quizá deberíamos darle una vuelta de tuerca. La educación me ha enseñado que todos nos podemos equivocar. Los niños, los de administración e, incluso, los maestros», sentencia.

Críticas al profesor español

Son muchos los que no están nada de acuerdo con el punto de vista de Jesús. «Por eso permiten hasta un máximo de cinco faltas de ortografía, porque todo el mundo se puede equivocar. Yo, personalmente, solo aceptaría un máximo de tres faltas de ortografía», le ha escrito Selasna. «He visto maestros que no saben diferenciar entre 'a ver' y 'haber' y eso es intolerable», comenta otra usuaria.