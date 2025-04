Un español va al festival Coachella y detalla cuánto cuesta un cubata o una botella de agua allí: «Estoy flipando»

Coachella se ha convertido en el festival más 'cool' del mundo. Este evento de música, tendencias y arte que se está celebrando precisamente estas semanas, y que este año será recordado entre otros por la apoteósica actuación de Lady Gaga, se ubica en el valle de Coachella, en California, y acoge a artistas de varios géneros, además de mucho arte y moda.

De hecho, el festival es también un desfile constante de estilo. Los 'outfits' bohemios reinan entre los asistentes pero lo que interesa más es llamar la atención y las redes sociales, que se llenan de contenido al respecto porque muchos 'influencers' y celebridades van a la cita, lo confirman con 'looks' plagados de creatividad, color y fantasía.

Tan o más extendido que Coachella es un escaparate de tendencias lo es la sensación de que es un sitio exclusivo e inaccesible para muchos. Las entradas no son baratas y hay muchos extras que asumir, como el alojamiento o los 'obligados' atuendos. El popular influencer español Nano, @jcnanoo, está teniendo la oportunidad de estar en el festival este año y ha desvelado cuánto cuesta un día allí.

«No es tan pequeño pero....»

Con un 'look' ideal para la ocasión, un vistoso sombrero de cowboy rosa, empieza desvelando varios gastos, como el precio de un cubata y que las entradas cuestan desde 500 a 1.400 dólares. «Acabo de pedir este cuenco con pollo y me ha costado 21 dólares. Para ser Coachella... bueno. No es tan pequeño pero ¿por qué es tan caro?», se pregunta.

Nano revela que hay un montón de puestos con todo tipo de comida, e incluso uno en el que venden sandías. Otra cosa que le sorprende es que entre los escenarios hay un dispensador de crema gratis. «Los baños son gratis pero os juro que es la cosa más asquerosa que he visto en mi vida», lamenta, recordando que con el mal olor que desprendían le entraban ganas de vomitar.

«Estoy flipando», asegura en otro corte sobre su velada en el festival. Nano revela que estaba en la cola para pedir bebida y no tenía como pagar (porque no tenía la pulsera con pago sin efectivo cargada) y, todavía muy sorprendido, explica que un desconocido le dijo «que me lo compra él, que me va a invitar a alcohol». «Este cubata ha costado 28 dólares», remarca.

Además, Nano enseña una instalación gigante de luces y tras descubrir todos sus secretos, que parece que no le han parecido espectaculares, se atreve a dar su punto de vista sobre Coachella en general. «Está un poco sobrevalorado», asegura el 'tiktoker'.

El joven sigue desvelando detalles del evento viral, como que por todo el recinto hay muchos puestos con ropa y merchandasing del festival y de los artistas que actúan allí «y más o menos una camiseta son 50 dólares». Además, alucina con un expendedor en el que se reparten salsas picantes.

Finalmente, Nano desvela el precio de una botella de agua: «solo dos euros, la verdad es que me parece súperbarato para ser Coachella». Además, revela que «hay agua gratis por todo el festival» con lo que la botella se puede ir rellenando sin problemas.