Un mecánico advierte de lo que nunca debemos hacer cuando tenemos el coche parado: «Va a durar más años»

El coche es, sin lugar a dudas, uno de los medios de transporte más utilizados en España y en el mundo. Sin embargo, por muchos años de experiencia que acumulen los conductores, hay ciertos hábitos que se repiten una y otra vez y que, lejos de ser inofensivos, terminan acortando la vida útil de nuestro vehículo. Se trata de gestos cotidianos, casi automáticos, que parecen no tener importancia pero que con el tiempo se traducen en facturas costosas. En ese sentido, Juan José, un mecánico español que utiliza su cuenta de Instagram, 'talleresebenezer', para compartir consejos prácticos para los conductores, ha advertido sobre una maniobra que nunca deberíamos hacer con el coche parado.

El error más común al estacionar

«Eso de girar la rueda cuando tenemos el coche parado para salir de un aparcamiento o algo, no es bueno para tu sistema de dirección porque está sobrecargando la tensión, el esfuerzo, que está haciendo la dirección, porque no hay mayor esfuerzo que el que hace el vehículo sobre la dirección en parado», alertó.

El mecánico explicó que el problema está en la fricción que se genera entre la rueda y el asfalto cuando el coche está totalmente quieto. «Tengamos en cuenta que aquí tenemos una fricción muy grande y las rótulas, a la hora de empujar para vencer esa resistencia, es mucho mayor que si la hacemos con el vehículo un poco en movimiento».

Para demostrarlo, recurrió a un sencillo ejemplo práctico frente a la cámara. «Fíjate aquí que ejerzo una presión sobre el volante y no se mueve y en el momento que empiezo a iniciar la marcha el propio volante se gira», señaló, mientras mostraba cómo el esfuerzo necesario se reducía en cuanto el coche daba el mínimo avance. «Al darle ese pequeño movimiento, por pequeño que sea, estamos ayudando a que la rueda no tenga que arrastrar sobre el asfalto, sino que lo que haga sea ir girando y pivotando poco a poco sobre ese asfalto», explicó.

Una maniobra que alarga la vida del coche

«Por lo tanto, nuestro sistema de dirección va a sufrir mucho menos y va a durar muchos más años», afirmó el experto, señalando que este tipo de hábitos marcan la diferencia entre tener un coche que pasa cada poco tiempo por el taller o uno que aguanta largo tiempo sin grandes averías.

Asimismo, el mecánico detalló que se trata de una práctica habitual en sectores donde los vehículos soportan mucho más peso: «Esto se lo enseñan mucho a los camioneros, cuando tienen que llevar vehículos muy pesados, de 12.000 kilos, ese peso sobre la rueda y ese esfuerzo de dirección es muchísimo mayor, por lo tanto normalmente enseñan a que usen ese sistema».

Por último, cabe destacar que la advertencia del mecánico no es una exageración ni un consejo reservado para profesionales, cualquier conductor puede aplicarlo desde ya para «conseguir que la rótula, suspensión y dirección y todo lo que compone el sistema hidráulico o eléctrico de la dirección, te dure muchos más años sin tener que pasar por el taller».