El error común al cambiar de marcha que muchos cometen y podría darle un susto a tu bolsillo: «El coche nos pega un tirón»

El error común al cambiar de marcha que muchos cometen y podría darle un susto al bolsillo

Pese a la proliferación de los coches automáticos, el cambio manual sigue siendo la opción mayoritaria en el mercado automovilístico. No obstante, no todos usan este elemento del coche de la forma correcta.

Y es que con el tiempo, el mal uso del cambio manual puede producir costosas averías. No son pocas las veces que seguro que a la hora de cambiar de marcha el coche nos ha dado un pequeño tirón. Y sobre todo cuando más prisas tenemos. Tan malo es tardar en soltar el pedal como hacerlo de forma violenta y exageradamente rápida.

Es es uno de los mayores errores que se cometen al cambiar de marcha en el coche

En este contexto desde la Autoescuela Carbayón, en uno de los vídeos que tienen en la red social de Tik Tok, apuntan sobre los mayores errores que se cometen en este sentido.

En la grabación, con más de 2.000 'me gusta' apunta el profesor de autoescuela que este error ocurre en mayor medida cuando ya estamos en conducción, en los primeros compases con el vehículo en marcha.

«Vamos en primera, por ejemplo, y queremos meter la segunda», indican en el vídeo. Y ahí es cuando puede que el coche nos de un 'tirón' si no estamos ágiles.

«Lo que hacemos es, en vez de soltar el embrague despacio, soltamos el embrague de forma rápida y el coche nos pega un tirón». Algo que tiene más posibilidades de ocurrir cuando el coche está frío porque están recien arrancado o las temperaturas exteriores son bajas.

@autoescuelacarbayon Uno de los errores más habituales cuando estás aprendiendo a conducir es soltar el embrague demasiado rápido al cambiar de marcha… ¡y zas! El coche da un tirón 😵‍💫 ¿Por qué pasa? Porque el cambio no ha sido progresivo, y el coche no ha tenido tiempo de adaptarse al nuevo engranaje. La clave está en coordinar embrague y acelerador con suavidad 💡 En Autoescuela Carbayón te enseñamos cómo hacerlo paso a paso, para que cada cambio sea fluido y sin sobresaltos 😉 ♬ sonido original - Autoescuela Carbayón

Sostienen desde la Autoescuela Carbayón, que las causas se encuentran en la propia mecánica del embrague. «Tenemos que esperar, al cambiar entre marchas, a que los dos discos del embrague, que uno gira con las ruedas y otro con el motor, acoplen sus velocidades. Y para eso tenemos que soltar el embrague despacio», indica el profesional en el vídeo de 30 segundos, en el que da la solución a los problemas.

Una mayor suavidad y dejar que el embrague haga su función, poco a poco. De ahí que el embrague sea un pedal con un recorrido determinado.

Y ojo porque no es el único problema ese 'tirón', ya que el mayor viene del desgaste prematuro de los discos del embrague con el paso del tiempo. Y por supuesto una visita obligada al taller, algo que seguro que no deseamos por que la avería que provoque no será nada barata de reparar.