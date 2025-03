Un piloto de avión se niega a desvelar el destino de su vuelo por este curioso motivo

Las redes sociales son un espacio en el que millones de personas cuelgan contenido como fotografías, textos, vídeos o un conjunto de todas estas cosas. Es habitual que este tipo de publicaciones giren en torno a la vida de la persona que es poseedora de la cuenta de la red social pero, actualmente, hay también muchos perfiles que se dedican a subir contenido de otras personas o de lo que ocurre a su alrededor, recopilaciones de otras cuentas, memes y un largo etcétera.

Uno de esos perfiles, que además cuenta con gran popularidad, es el de @ceciarmy, que acumula más de 3,5 millones de seguidores en Instagram y otro millón en Twitter. Es conocido por subir vídeos de humor, propioso de otras cuentas y por generar contenido de interacción con sus seguidores, a pesar de que siempre mantiene su identidad oculta.

Uno de los últimos vídeos más curiosos que ha compartido el influencer, muestra un comportamiento poco usual. Y es que se puede ver y escuchar como un piloto de avión cuenta por megafonía que no puede decir cuál es el destino del vuelo que está a punto de comenzar y el motivo no puede ser más curioso.

Según él mismo revela, no lo hace porque hay personas celebrando algunadespedida de soltero y de soltera a bordo y quiere continuar con la sorpresa que los acompañantes han ideado para que los futuros novios y novias no sepan dónde va a ser su despedida. Este es el vídeo que ya acumula cientos de miles de 'me gusta'.

«Solo podemos decir que el destino donde van está lloviendo y ahora hay 4 grados de temperatura». Así bromeaba el piloto de este avión para mantener la sorpresa de los pasajeros que iban de despedida, cuando realmente parece que se disponían a viajar hasta Ibiza, según la versión publicada en Twitter. Además, para tranquilidad de quien piense que nadie sabía donde volaba, el resto sí que tenían su billete donde se indica el destino al que vuelan. De este modo lo recordaba este divertido piloto: «Como los demás ya lo saben ustedes, a no ser que se hayan equivocado... pues nada».

El vídeo circula por las redes y medios y ya cuenta con más de 300.000 'me gusta' y supera los 500 comentarios en Instagram, donde han sido muchos los que han mostrado su admiración y simpatía por el gesto del piloto. Estos han sido algunos de los mejores comentarios y con más 'likes':

«Que le suban el sueldo y le den una cerveza a ese hombre»

«Todos en chanclas y manga corta y llegan a Canadá»

«Si no es este piloto, yo ya no quiero que me lleven a Ibiza»

«Yo quiero una despedida con ese piloto, aunque a este paso me quedo para vestir santos»