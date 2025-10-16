Juan del Val en 'El Hormiguero' tras ganar el Planeta: «Va creciendo la emoción y el miedo»

'El Hormiguero' recibió este jueves 16 de octubre a Leiva con motivo del estreno en cines de su documental, 'Hasta que me quede sin voz'. El dos veces Premio Goya a la mejor canción original se abre en canal en ... el largometraje y también lo hizo durante la entrevista con Pablo Motos. Sin embargo, el momento álgido del 'show' de las hormigas llegó casi al final, a la hora de la tertulia política.

Noticia Relacionada Leiva narra el accidente en el que perdió el ojo a los 12 años: «Me dispararon con una pistola» María Robert 'Hasta que me quede sin voz' es el título del documental que se estrena en cines el 17 de octubre y en el que el cantante y compositor se abre en canal

Ni 24 horas después de la controvertida elección del ganador de la 74ª edición del premio Planeta, el 'polémico Juan del Val', como él mismo se autodenomina, tuvo la ocasión de contar cómo ha vivido el reconocimiento por su novela 'Vera, una historia de amor'.

Del Val acude con el galardón a la tertulia de 'El Hormiguero'

El periodista, escritor y colaborador del formato acudió a su cita semanal en el espacio presumiendo de galardón. Antes de grabarlo con su nombre, «quería traerlo aquí para demostraros lo importantes que sois para mí», declaraba a sus compañeros.

Motos lo animaba a que contara sus sensaciones. Para el marido de Nuria Roca, ha sido como un 'milagro'. «Muy al final de la gala vas viendo que hay posibilidades, que aquello puede funcionar, y va creciendo la emoción y el miedo. Pero tomé una decisión consciente: disfrutarlo. Lo que no quería es que, si sucedía, luego no me acordara de nada», aseguró.

Por eso, cuando escuchó su nombre se dijo a sí mismo «Voy a ir caminando como me apetece, voy a hacerlo despacio'».