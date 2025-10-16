Juan del Val en 'El Hormiguero' tras ganar el Planeta: «Va creciendo la emoción y el miedo»

Ni 24 horas después de la controvertida elección del ganador de la 74ª edición del premio Planeta, el 'polémico Juan del Val', como él mismo se autodenomina, tuvo la ocasión de contar cómo ha vivido el reconocimiento por su novela 'Vera, una historia de amor'.
Del Val acude con el galardón a la tertulia de 'El Hormiguero'
El periodista, escritor y colaborador del formato acudió a su cita semanal en el espacio presumiendo de galardón. Antes de grabarlo con su nombre, «quería traerlo aquí para demostraros lo importantes que sois para mí», declaraba a sus compañeros.
Motos lo animaba a que contara sus sensaciones. Para el marido de Nuria Roca, ha sido como un 'milagro'. «Muy al final de la gala vas viendo que hay posibilidades, que aquello puede funcionar, y va creciendo la emoción y el miedo. Pero tomé una decisión consciente: disfrutarlo. Lo que no quería es que, si sucedía, luego no me acordara de nada», aseguró.
Por eso, cuando escuchó su nombre se dijo a sí mismo «Voy a ir caminando como me apetece, voy a hacerlo despacio'».
