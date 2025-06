Estos son los países más seguros para vivir en caso de una Tercera Guerra Mundial, según la inteligencia artificial

Donald Trump disparó la incertidumbre global con el demoledor ataque a las instalaciones nucleares iraníes de Fordow, Natanz e Isfahán. En la denominada Operación Martillo de Medianoche, el Pentágono actuó con el máximo secretismo, y logró penetrar 125 aviones y 75 proyectiles con 14 bombas de más de 13.000 kilos.

Con esto, el presidente estadounidense se alinea con la ofensiva de Netanyahu contra Teherán. Se trata de la primera intervención militar estadounidense en Irán desde el triunfo de la revolución islámica en 1979, y tras el ataque el mundo se abre hacia una era de incertidumbre.

Las crisis de Oriente Próximo, en especial cuando implican a Irán e Israel, tienden a desatar análisis apocalípticos. Y claro, ya hay quien habla de las hipótesis sobre una posible Tercera Guerra Mundial.

Cuáles son los países más seguros en caso de una Tercera Guerra Mundial

En este marco de incertidumbre, el Índice de Paz Global 2025 (GPI, por sus siglas en inglés), elaborado por el Institute for Economics and Peace y publicado el 18 de junio, ofrece no solo una radiografía del deterioro mundial, sino también una posible guía para identificar los lugares más seguros del planeta en caso de un conflicto a gran escala.

El informe, que evalúa 163 países mediante 23 indicadores vinculados a conflictos, seguridad y militarización, revela que la paz global ha retrocedido por sexto año consecutivo. Con más de 59 guerras activas en 2024, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial, el panorama internacional se vuelve cada vez más sombrío.

¿Qué hace que un país sea seguro? Ubicación remota y alejada de rutas estratégicas.

Neutralidad política y militar.

Autosuficiencia energética y alimentaria.

Gobernanza estable y cohesión social.

Capacidad de preparación civil ante emergencias.

Baja dependencia de alianzas militares como la OTAN

Aunque ningún lugar está completamente a salvo del impacto de una posible Tercera Guerra Mundial, existen países que destacan como los más seguros ante un eventual estallido mundial. En este contexto además de contar con el Índice de Paz Global 2025, le hemos preguntado a la inteligencia artificial para crear una lista basada en la seguridad que proporcionaría estar en determinados países.

Los siete países más seguros en caso de guerra mundial Nueva Zelanda : Combina un entorno geográficamente alejado de los grandes centros de conflicto con una política exterior moderada y una democracia robusta. Tiene autosuficiencia alimentaria porque es capaz de producir más alimentos de los que consume y además tiene acceso a energías renovables.

Suiza : Su terreno montañoso dificulta las incursiones terrestres, además no pertenece a la OTAN y se ha mantenido al margen de conflictos mundiales. Su legislación obliga a contar con refugios antiaéreos para toda su población.

Islandia : Su aislamiento geográfico en el Atlántico Norte, la ausencia de ejército y una sólida infraestructura democrática lo convierte en una verdadera fortaleza natural de la paz. Cuenta con una alta resiliencia social y experiencia en gestión de crisis naturales.

Costa Rica : Desde 1949, Costa Rica abolió su ejército y centró su inversión pública en salud y educación. Su neutralidad política y su compromiso ambiental la convierten en un modelo global de convivencia. Ubiación lejana de zonas de tensión militar y autosuficiencia energética.

Canadá : Aunque es miembro de la OTAN, su estabilidad institucional y vasto territorio lo convierten en la mejor opción dentro del continente americano. Su participación en conflictos suele ser diplomática.

Uruguay : Democracia consolidada, neutralidad política y alejamiento de alianzas militares. Estabilidad interna, autosuficiencia agrícola y recursos naturales abundantes. Su distancia de los centros de poder global lo convierte en una opción segura.

Finlandia: A pesar de que se unió a la OTAN en 2023, su sólida preparación civil y capacidad de defensa territorial la hacen menos vulnerable. Es considerado seguro por su estabilidad. Las regiones del norte del país, como Laponia, están alejadas de zonas de tensión como la frontera con Rusia.

En el Índice de Paz Global 2024, España ocupa el puesto 23, mejorando siete posiciones con respecto al año anterior. Se sitúa así por detrás de otras naciones europeas como Alemania o Hungría y por delante de otras como Italia, Reino Unido, Noruega o Suecia.