Estados Unidos ataca a Irán, en directo: declaraciones de Trump y última hora del conflicto en Oriente Próximo hoy

Sigue en directo las reacciones del ataque sin precedentes de Estados Unidos a Irán, tras la ofensiva iniciada hace una semana por Israel.

10:05 Irán mantiene que respeta el derecho internacional y solo ataca «objetivos militares específicos y legítimos»

10:00 El primer ministro canadiense confirma que ha hablado con Trump sobre «la desescalada del conflicto en Oriente Próximo»

09:57 El Ejército israelí ataca instalaciones militares en el oeste de Irán El ejército israelí ha anunciado este lunes que ha atacado espacios de lanzamiento y de almacenamiento de misiles tierra-tierra en la provincia occidental de Kermanshah, en Irán, después de 11 días de enfrentamientos entre los dos países. «Más de quince aviones de combate atacaron en la región de Kermanshah, en Irán, neutralizando un número de instalaciones de lanzamiento y almacenamiento de misiles tierra-tierra dirigidos hacia el territorio israelí», indica el Ejército en un comunicado.

09:50 Alemania considera que «Irán debe negociar directamente con EE.UU.» El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, ha afirmado que «Irán debe negociar directamente con EE.UU.» antes de una reunión en Bruselas con sus homólogos europeos. Wadephul añade que «EE.UU. ha pedido a la UE que mantenga el contacto con Irán, pero la UE quiere que Washington debe estar en las conversaciones también».

09:44 Irán espera que «Rusia desempeñe un papel basado en la asociación estratégica bilateral» El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, ha afirmado en rueda de prensa que Teherán espera que «Rusia desempeñe un papel basado en la asociación estratégica bilateral», recoge Reuters. Además, el jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araghchi, se encuentra en Moscú tras haber llegado este lunes.

09:40 El Ejército israelí alerta de la llegada de misiles iraníes en el norte, centro y sur de Israel

09:29 España pide la suspensión del Acuerdo de Asociación, embargo de armas y sanciones contra Israel Video.

09:23 Albares: «Europa tiene que ser valiente para enarbolar la bandera de la paz»

09:19 El Ejército israelí dice que la población tiene instrucciones de entrar en espacios protegidos y quedarse ahí hasta nuevo aviso

09:15 Suenan sirenas en Jordania por paso de misiles en su espacio aéreo, Israel confirma que han detectado el lanzamiento de misiles desde Irán

09:14 Rubio afirma que «el mundo hoy es más seguro y más estables» por los bombardeos de EE.UU. contra Irán El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha afirmado que «el mundo hoy es más seguro y más estable» debido a los bombardeos ejecutados por el Ejército estadounidense contra tres instalaciones nucleares de Irán y ha resaltado que Teherán «cometió un grave error» al «dar largas» a Donald Trump en las conversaciones sobre un nuevo acuerdo nuclear. «Creo que el mundo hoy es más seguro y más estable de lo que era hace 24 horas», ha dicho en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox, antes de destacar que algunos países que han condenado el ataque «se muestran de acuerdo en privado en que era algo que era necesario hacer».

09:01 El ministro de Exteriores iraní afirma en X que «la inacción no solo exacerbará la crisis, sino que también deteriorará aún más la seguridad global»

09:00 La guerra desde dentro: «Queremos que acaben con el régimen de los ayatolás» Nadie esperaba este ataque de Estados Unidos sobre Irán. Eran las 2.10 de la madrugada en la república islámica cuando los tres objetivos de infraestructuras nucleares iraníes fueron alcanzados. Eso significa que la mayoría en Irán estaban durmiendo. Es el caso de Yalda, una iraní que vive en Karaj, una ciudad a 30 kilómetros de la capital. «Ahora todo está tranquilo. Estábamos durmiendo cuando ocurrió todo», cuenta a ABC por mensaje de texto. No es fácil la comunicación con la población iraní: el régimen ha cortado internet para «tener controlada a la población», dice esta defensora de los derechos humanos. Informan Carlota Pérez y José Ignacio de la Torre.

08:46 Irán amenaza a las bases militares de EE.UU. en la región tras el ataque a sus plantas nucleares Irán ha amenazado con atacar bases militares estadounidenses en Oriente Próximo en represalia por los ataques de Washington contra sus instalaciones nucleares, lo que ha elevado el temor a una escalada regional. Un asesor del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán, ha afirmado que Estados Unidos «ya no tiene cabida» en Oriente medio y que tendrán que «atenerse a las consecuencias irreparables» de los ataques registrados en la noche del sábado al domingo.

08:26 El portavoz del Comando Central Militar de Irán: «Señor Trump, el apostador, puede que usted inicie esta guerra, pero seremos nosotros quienes la acabemos» El portavoz del Comando Central Militar de Irán afirma que la entrada de Estados Unidos en el conflicto amplía el alcance de los objetivos legítimos de las Fuerzas Armadas iraníes e interpela directamente al presidente de EE.UU.: «Señor Trump, el apostador, puede que usted inicie esta guerra, pero seremos nosotros quienes la acabemos», recoge la agencia Reuters.

07:21 «Rusia e Irán están coordinando posiciones sobre la actual escalada», dice Teherán El ministro de Exteriores de Irán ha afirmando que «están coordinando posiciones sobre la actual escalada», según ha reportado la agencia de noticias rusa TASS. El alto representante diplomático se encuentra en Moscú, en una visita programada a raíz de los ataques de Estados Unidos contra tres instalaciones nucleares de Irán. Ambos países mantienen buenas relaciones diplomáticas y el régimen teocrático ha colaborado con Putin en la guerra de Ucrania con el envío de armamento.

07:17 El Ejército israelí dice que ataca sitios militares en el oeste de Irán El Ejército israelí anunció el lunes que estaba atacando sitios de infraestructura militar en la provincia occidental de Kermanshah, en Irán, en el undécimo día de combates entre estos dos archienemigos. La fuerza aérea israelí «está atacando actualmente sitios de infraestructura militar en Kermanshah, Irán», indicó un comunicado del Ejército.

06:30 EE.UU. emite una «alerta de seguridad» mundial para los estadounidenses en el extranjero tras los ataques a Irán Las autoridades de Estados Unidos han emitido una "alerta mundial de seguridad" en la que han advertido a sus ciudadanos en el extranjero que extremen la precaución ante posibles "manifestaciones" contra ellos, después de los ataques ejecutados en la madrugada de este domingo contra instalaciones nucleares en Irán. "El conflicto entre Israel e Irán ha provocado interrupciones en los viajes y el cierre periódico del espacio aéreo en todo Oriente Próximo. Existe la posibilidad de que se produzcan manifestaciones contra ciudadanos e intereses estadounidenses en el extranjero", ha explicado en una nota el Departamento de Estado, antes de pedir "a los ciudadanos estadounidenses de todo el mundo que extremen la precaución". La alerta emitida por la cartera diplomática estadounidense llega después de que el Departamento de Seguridad Nacional haya advertido en el mismo día de "un entorno de mayor amenaza en Estados Unidos debido a su participación directa en el conflicto entre Israel e Irán".

06:01 El Ejército israelí anuncia la intercepción de un misil atribuido a Irán contra el centro del país Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado en la madrugada de este lunes el lanzamiento de un misil desde Irán hacia territorio israelí, que se habría dirigido la zona de Tel Aviv, en el centro del país, si bien ha sido interceptado y hasta el momento no se han registrado víctimas. "Las FDI han identificado el lanzamiento de misiles desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel hace poco tiempo. Los sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza", ha señalado un portavoz del Ejército israelí, a través de Telegram, donde posteriormente ha autorizado a la población a salir de los espacios protegidos. El servicio nacional de ambulancias de Israel, Magen David Adom (MDA), no ha registrado heridos, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

05:15 Trump celebra que los ataques estadounidenses contra objetivos nucleares en Irán han causado «daños monumentales» El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado este domingo los "daños monumentales" que han causado los ataques del Ejército estadounidense contra las tres instalaciones nucleares de Irán "Se produjeron daños monumentales en todas las instalaciones nucleares de Irán, como muestran las imágenes de satélite. ¡Obliteración es un término exacto!", ha declarado en su plataforma Truth Social. El inquilino de la Casa Blanca ha festejado asimismo que "los mayores daños se produjeron muy por debajo del nivel del suelo. ¡En el blanco!", si bien las autoridades iraníes no han proporcionado hasta el momento sobre la magnitud del impacto causado por Washington. Horas antes, el director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, ha confirmado que las instalaciones nucleares iraníes de Fordo, Natanz e Isfahán han sido alcanzadas en los ataques estadounidenses y ha constatado en particular "amplios daños" en Isfahán.

02:15 Diez días de vértigo, engaños y sorpresas: cronología del golpe de EE.UU. a Irán Tras el ataque de Israel contra la cúpula militar y nuclear de Teherán, Trump jugó al despiste con sus idas y venidas diplomáticas y movilizó sus fuerzas con un inteligente juego estratégico hasta que, finalmente, metió a su país en esta nueva guerra en Oriente Próximo. Informa Pablo M. Díez.

01:46 Francisco Tarín: «En condiciones normales, Irán no necesita más de un mes o dos para conseguir uranio en el grado de bomba» El experto nuclear Francisco Tarín aclara que no hay riesgo de un nuevo Chernóbil tras los ataques de EE.UU. y matiza que Teherán necesitaría al menos un año para miniaturizar una ojiva nuclear. Informa José Ignacio de la Torre.

01:16 El Parlamento iraní recomienda el cierre del estrecho de Ormuz a la espera de la decisión final del ayatolá Jamenei La Asamblea Consultiva Islámica —el Parlamento de Irán— ha propuesto cerrar el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, en represalia por el ataque de anoche de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares del país. Aunque la decisión final quedará en manos del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, según Europa Press

00:46 Sorpresa táctica de Trump que pone al orden mundial al borde de fenecer El tablero de juego internacional es una mecha ardiendo que no se sabe bien si conduce o no a la explosión definitiva. Lee el análisis del general Pitarch.

00:16 Cómo fue el colosal ataque de Estados Unidos que los iraníes no vieron venir Fue la mayor operación aérea con B-2 de la historia estadounidense. Contó con una gran operación de distracción, con unos vuelos de bombarderos de señuelo en el Pacífico que despistó a todo el mundo. Informa David Alandete. Corresponsal en Washington.

23:46 Donald Trump cuestiona la posibilidad de un cambio de régimen en Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó el domingo la posibilidad de un cambio de régimen en Irán tras los ataques militares estadounidenses contra instalaciones militares clave del país durante el fin de semana. «No es políticamente correcto usar el término 'cambio de régimen', pero si el actual régimen iraní no puede RECONCILIAR LA GRANDEZA DE IRÁN, ¿por qué no habría un cambio de régimen? ¡¡¡MIGA!!!», escribió Trump en sus redes sociales.

23:31 El enviado de Israel a la ONU: «Irán usó las negociaciones como camuflaje para ganar tiempo» El Enviado de Israel a la ONU ha asegurado que «Irán usó las negociaciones como camuflaje para ganar tiempo y construir misiles y enriquecer uranio». Estas declaraciones las ha realizado en el marco de la reunión de urgencia del Consejo de Seguridad convocada tras el bombardeo de Estados Unidos a tres instalaciones nucleares del país persa.

23:30 ¿Qué pasa ahora? Las cinco claves tras el ataque de EE.UU. a Irán La participación del Ejército estadounidense se tenía por necesaria en especial para atacar la de Fordo, que es subterránea, y para la que han usado por primera vez una bomba anti-búnker. Informa Javier Ansorena. Corresponsal en Nueva York.

23:12 El OIEA confirma «amplios daños» en Isfahán y los ataques contra Fordo y Natanz El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha confirmado este domingo que las instalaciones nucleares iraníes de Fordo, Natanz e Isfahán han sido alcanzadas en los ataques estadounidenses y ha constatado en particular «amplios daños» en Isfahán. «Basándonos en el análisis de la información disponible, el OIEA ha concluido que ha habido amplios daños adicionales en Isfahán, previamente atacado en varias ocasiones por Israel desde el inicio de los ataques contra las instalaciones nucleares de Irán el 13 de junio», ha apuntado el director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi en un comunicado.

23:05 Bronca política en Estados Unidos por la decisión de Trump de bombardear Irán sin la autorización del Congreso Los demócratas han condenado el ataque y algunos republicanos han puesto en duda su constitucionalidad, mientras que otros se alinean con el presidente. Informa Virginia López.

23:04 El enviado de Irán en la ONU: «Todas las acusaciones de Estados Unidos son infundadas» El enviado de Irán en la ONU ha asegurado en la sesión de urgencia del Consejo de Seguridad convocada tras el bombardeo de Estados Unidos sobre instalaciones nucleares que «todas las acusaciones son infundadas, sin base legal y están políticamente motivadas».

22:47 Netanyahu asegura que tiene información «interesante» sobre el paradero del uranio enriquecido iraní El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este domingo que tiene información «interesante» sobre la ubicación de los 400 kilogramos de uranio enriquecido al 60 por ciento tras las especulaciones sobre la ocultación de este material radiactivo en previsión de los bombardeos estadounidenses de la pasada noche. El mandatario israelí ha defendido que «tenía que actuar» después de que Teherán acelerara el ritmo para lograr la bomba nuclear tras el asesinato del líder del partido-milicia chií libanés Hezbolá, Hasán Nasrala, en un ataque israelí en Beirut en septiembre de 2024. Además, según Netanyahu, Irán tenía planeado fabricar 300 misiles balísticos al mes, información que trasladó al presidente estadounidense, Donald Trump.

22:28 Rusia y EE.UU. se enzarzan en ataques en el Consejo de Seguridad de la ONU Rusia condenó con dureza el ataque de EE.UU, a Irán en la sesión de este sábado en el Consejo de Seguridad de la ONU. Su embajador, Vasili Nebenzia, lo calificó de «irresponsable, peligros y provocador» y aseguró que EE.UU. «ignoró» la posición mayoritaria de la comunidad internacional. Según Nebenzia, la implicación militar de EE.UU. en Oriente Próximo «abre una caja de Pandora», que puede traer «catástrofes» y »repercusiones impredecibles». El representante ruso acusó a EE.UU. y a los aliados -como Reino Unido y Francia- que no han condenado los ataques de «cinismo« e «hipocresía» y comparó la situación a la decisión de EE.UU. de invadir Irak en 2003 por la amenaza, que después se demostró inexistente, de presencia de armas de destrucción masiva. Rusia, como el otro rival global de EE.UU., China, pidió la aprobación de una resolución del Consejo de Seguridad al respecto. La representante de EE.UU., Dorothy Shea, condenó las «calumnias» sobre la «hipocresía» de su homólogo ruso y recordó que la Agencia Internacional de Energía Atómica ha determinado los incumplimientos de Irán en su programa nuclear. «Había llegado por fin el momento de que EE.UU. actuara con decisión, el régimen iraní no puede tener un arma nuclear», defendió Shea, que repitió las advertencias que ya ha hecho Trump: «Irán no deberá escalar el conflicto, será respondido con una represalia devastadora».

22:19 Israel ataca decenas de objetivos en el interior de Irán tras los bombardeos de EE.UU. El Ejército de Israel ha anunciado este domingo que ha continuado los bombardeos estadounidenses de esta madrugada a las instalaciones nucleares de Irán con nuevos ataques a decenas de objetivos en el interior del territorio de la república islámica. En un comunicado, el Ejército destaca el ataque efectuado en la céntrica provincia de Yazd, donde ha atacado el cuartel general de misiles estratégicos 'Imam Hussein' y destruido "misiles de largo alcance 'Khoramshahr' en esta base que ha servido de plataforma de lanzamiento "para 60 de estos proyectiles destinados contra Israel". Los militares también han anunciado ataques contra lanzamisiles, instalaciones militares para la producción de baterías de defensa aérea, un cuartel y un almacén de vehículos aéreos no tripulados cerca de las localidades de Isfahán, Bushehr y Ahvaz.

22:03 Irán amenaza las bases estadounidenses Irán amenazó las bases estadounidenses en Oriente Próximo después de masivos ataques aéreos que, según Washington, destruyeron el programa nuclear de Teherán, aunque algunos funcionarios advirtieron que el alcance del daño no estaba claro. Ali Akbar Velayati, asesor del líder supremo de Irán , el ayatolá Alí Jamenei, dijo que las bases utilizadas por las fuerzas estadounidenses podrían ser atacadas en represalia. «Cualquier país de la región o de cualquier otro lugar que sea utilizado por las fuerzas estadounidenses para atacar a Irán será considerado un objetivo legítimo para nuestras fuerzas armadas», dijo en un mensaje difundido por la agencia oficial de noticias IRNA. «Estados Unidos ha atacado el corazón del mundo islámico y debe esperar consecuencias irreparables».

21:59 China condena el ataque de EE.UU. y pide una resolución del Consejo de Seguridad China, la gran rival global de EE.UU., ha condenado los ataques a instalaciones nucleares de Irán ordenados por Donald Trump. Su embajador ante la ONU, Fu Cong, aseguró ante el Consejo de Seguridad que su país «condena con fuerza« el ataque, al que acusa de violar la ley internacional y «exacerbar las tensiones». «Exigimos acciones decididas del Consejo de Seguridad, no se puede quedar inmóvil frente a una gran crisis», defendió Cong, que anunció que China -junto a Rusia y Pakistán- impulsarán una resolución al respecto. Informa Javier Ansorena, corresponsal en Nueva York

21:57 Reino Unido y Francia advierte a Irán que no tome represalias y elija la diplomacia Los dos países europeos que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU -es decir, que tienen derecho a veto- han participado en la sesión dedicada a la crisis en Oriente Próximo. Ambos han hecho llamamientos a la desescalada bélica y a que se regrese a la vía diplomática. «Es un momento crucial», defendió la embajadora británica ante la ONU, Barbara Woodward, que defendió que el programa nuclear de Irán «representa una amenaza». El representante francés, Jéröme Bonnafont, pidió «control frente a cualquier tipo de respuesta» a Irán y recordó que el régimen de Teherán debe «regresar a la diplomacia» y recordó que «nunca debe acceder a armas nucleares» «EE.UU. tomó una acción para aliviar» la amenaza iraní, dijo Woodward, que insistió en que su país no participó en la operación. Ninguno de los dos países criticaron el ataque de EE.UU., pero enfatizaron que «solo hay solución diplomática a la crisis». Informa Javier Ansorena, corresponsal en Nueva York

21:56 El director de la agencia atómica de la ONU: «Nadie está en posición de determinar el daño causado» El director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Rafael Grossi, ha defendido en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en su sede en Nueva York que «el régimen de no proliferación nuclear en el que se ha basado la seguridad internacional en el último medio siglo está en juego». Grossi pidió que «no se cierre la ventana de la diplomacia» y que se permita que los inspectores de la AIEA tengan acceso a las instalaciones nucleares de Irán. Grossi confirmó las informaciones proporcionadas por EE.UU. sobre sus ataques a tres instalaciones nucleares de Irán, pero no las afirmaciones de Donald Trump de que han sido «completamente destruidas». Por ejemplo, sobre la instalación de Fordo, donde Irán ha llevado buena parte de su programa de enriquecimiento de uranio hasta el 60%, Grossi aseguró que «nadie, tampoco la AIEA, está en posición de determinar el daño causado». «No estaremos más seguros si hay más armas nucleares en más estados por todo el mundo», concluyó. «La AIEA hará su parte para llevar a esta confrontación militar a su final». Informa Javier Ansorena, corresponsal en Nueva York

21:50 Air France KLM cancela los vuelos a Dubái y Riad Air France KLM canceló vuelos hacia y desde Dubai y Riad, de momento este domingo y el lunes, tras los ataques estadounidenses a las instalaciones nucleares de Irán

21:47 Brasil «condena con vehemencia» los ataques de EE.UU. a Irán El Gobierno brasileño «condenó con vehemencia» este domingo los ataques de Israel y, «más recientemente», de Estados Unidos, contra instalaciones nucleares en Irán, ante el recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil manifestó que, además de tratarse de una «violación de la soberanía de Irán y del derecho internacional», estos ataques representan «una grave amenaza a la vida y la salud de la población civil, al exponerlas al riesgo de contaminación radioactiva y desastres ambientales de gran escala».

21:31 Podemos exige a Sánchez que no firme ningún acuerdo con la OTAN La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «no firme ningún acuerdo» porque, a su juicio, «está poniendo a nuestro pueblo en grave riesgo», tras el anuncio del pacto con la OTAN para no subir al 5% el gasto en defensa de España. «Comprometerse con los objetivos de la OTAN implica enormes aumentos del gasto militar y participar de las guerras ilegales de Donald Trump, como los ataques a Irán», señaló Belarra. Por su parte, la secretaria política de Podemos y eurodiputada de la formación, Irene Montero, ha asegurado que «más allá del titular» existe «un aumento de gasto militar» que, en su opinión, «se pagará con recortes».

21:19 Comienza la sesión de urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU: «La paz no se puede imponer, debe ser elegida» La sesión de urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU para tratar la crisis en Oriente Próximo tras los ataques de EE.UU. a Irán ha comenzado. La primera intervención ha sido la del secretario general de la organización internacional, Antonio Guterres, que ya pidió el viernes, en la última reunión por el mismo motivo del órgano de poder de la ONU, «dar una oportunidad a la paz». El día siguiente, tras una semana de bombardeos de Israel a Irán y respuestas iraníes, EE.UU, se implicó en la crisis con ataques a tres instalaciones nucleares del régimen de Teherán. «Corremos el riesgo de descender a un agujero de represalias y más represalias», advirtió Guterres, que también lanzó un dardo a las justificaciones de EE.UU. «paz a través de la fuerza»: «La paz no se puede imponer, se debe elegir», defendió el secretario general. Guterres pidió a los países implicados actuar con «razón, contención y urgencia, no podemos renunciar a la paz». Informa Javier Ansorena, corresponsal en Nueva York

21:10 Los colores de la bandera estadounidense en Tel Aviv La fachada del Ayuntamiento de Tel Aviv (Israel), iluminada con los colores de la bandera de Estados Unidos.

20:54 La Policía de Nueva York reforzará la seguridad en lugares religiosos, culturales y diplomáticos El Departamento de Policía de Nueva York anunció que reforzará la seguridad en los sitios religiosos, culturales y diplomáticos de la ciudad. La semana pasada, tras los ataques de Israel contra Irán, la policía neoyorquina reforzó la seguridad en los sitios culturales y religiosos judíos .

20:41 Trump arremete contra el republicano que se ha atrevido a criticar el ataque: «No es MAGA, nadie le quiere, no respeta al ejército» Donald Trump es consciente de que una intervención militar no es algo popular en buena parte de sus bases, la cada vez más importante facción aislacionista de los republicanos, para quienes la ideología de ‘America First’ (‘EE.UU. primero’) impone que hay que abandonar las guerras interminables por el mundo. Por eso, está tratando de imponer la idea de que el ataque a Irán no contradice esa posición. Y no ha tardado en sacudir con fuerza a uno de los pocos republicanos que se han atrevido a criticar la operación militar, que amenaza con implicar a la primera potencia mundial en una nueva guerra en Oriente Próximo. «Thomas Massie no es MAGA, aunque a él le guste decir que lo es», atizó Trump en su red social, en referencia al diputado de Kentucky que ha condenado que el presidente no consultara con el Congreso el ataque a Irán, como impone la ley. «MAGA no le quiere, no le conoce y no le respeta», añadió sobre el movimiento ‘Make America Great Again’ (‘Hacer a EE.UU. grande otra vez’), las bases ‘trumpistas’. Massie es un verso suelto del Partido Republicano, al que no le cuesta oponerse a cualquier ley de gasto que aumente el déficit y que se ha mantenido en la idea aislacionista que el propio Trump ha promulgado hasta ahora. «Massie es débil, poco efectivo, vota ‘no’ a todo lo que le ponen delante y le falta al respeto a nuestro gran ejército», añadió el presidente, que auguró que le echará del Congreso: anunció que habrá un candidato alternativo en las elecciones legislativas del año que viene, al que él mismo apoyará haciendo campaña en Kentucky, el estado de Massie. El mensaje de Trump, una parrafada más larga y ácida de lo habitual, señala la incomodidad del presidente con una posible reacción adversa de sus bases a las consecuencias que pueda tener el ataque a Irán. Es reseñable que sus únicos mensajes hasta el momento este sábado hayan sido para celebrar la unidad republicana sobre el ataque y para criticar a uno de los pocos díscolos. Es decir, Trump busca cerrar filas ante lo que pueda pasar a partir de ahora. Informa Javier Ansorena, corresponsal de ABC en Nueva York

20:31 Irán continuará su actividad nuclear con mayor potencia La Agencia de Energía Atómica de Irán afirma que las instalaciones nucleares se están reconstruyendo rápidamente y que la actividad continuará con mayor potencia.

20:16 Hezbolá señala a EE.UU. como «la mayor amenaza a la seguridad regional» El partido-milicia chií libanés Hezbolá ha criticado el «bárbaro y traicionero» bombardeo estadounidense contra instalaciones nucleares iraníes y ha advertido de que Washington es «la mayor amenaza a la seguridad regional». La formación ha registrado que supone una violación del Derecho Internacional, la Carta de la ONU y las Convenciones de Ginebra que «prohíben atacar instalaciones nucleares». Es «una absurda escalada con consecuencias impredecibles» porque puede provocar una extensión de la guerra y arrastrar a la región y al mundo entero a una «espiral desconocida» a menos que haya «una acción internacional de disuasión».

19:58 Reunión de emergencia del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de la ONU, anunció una «reunión de emergencia» en la sede de la organización en Viena para este lunes a las 10:00 horas.

19:37 Netanyahu reza por Trump en el Muro de las Lamentaciones El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, oró por el presidente Donald Trump en el Muro de las Lamentaciones de Jerusalén este domingo tras los ataques nocturnos de Estados Unidos a sitios nucleares iraníes. Los ataques de los bombarderos estadounidenses tuvieron lugar tras décadas de campaña por parte de Netanyahu en favor de acciones contra el programa nuclear de Teherán. Netanyahu visitó el muro con su esposa Sara y pidió a Dios que «bendiga, proteja y ayude al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien se ha encargado de expulsar el mal y la oscuridad del mundo», según un video publicado por la Fundación del Patrimonio del Muro de ls Lamentaciones, que administra el sitio. Después de la oración, el líder israelí colocó una nota en las piedras del muro, una tradición centenaria en el lugar sagrado, con las palabras: «¡El pueblo de Israel se ha levantado, el pueblo de Israel vive!». 

19:23 Los líderes de la oposición iraní afirman que Jamenei debe dimitir Los líderes de dos importantes facciones de la oposición iraní instaron el domingo al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, a dimitir y evitar más derramamiento de sangre. Reza Pahlavi, hijo del sha derrocado por la revolución islámica de 1979, y Maryam Rajavi, líder de los Muyahidines del Pueblo (MEK), ilegales en Irán , dijeron en declaraciones separadas que Jamenei debe dimitir después de más de una semana de guerra entre Irán e Israel. El paradero de Jamenei, que ha dirigido el país desde 1989, no está claro después de que Israel se negara a descartar su asesinato. Los grupos de oposición afirman que se encuentra en un búnker bajo tierra e incomunicado, salvo con un grupo de sus colaboradores más cercanos.

19:14 Trump celebra la unidad de los republicanos alrededor de los ataques Donald Trump ha celebrado que la gran mayoría de sus aliados republicanos han apoyado y defendido su operación militar contra Irán. «Gran unidad en el Partido Republicano, quizá como nunca antes la hayamos visto», ha escrito el presidente de EE.UU. en su red social. Es cierto que hay excepciones a ese apoyo. La más señalada, la del diputado Thomas Massie, un verso suelto en la Cámara de Representantes, que criticó que Trump tomara la decisión sin consultar al Congreso, como exige la ley. Otra figura muy crítica con la intervención de EE.UU. en Irán, la diputada Marjorie Taylor Greene, se limitó a pedir oraciones «por la seguridad de nuestras tropas y de los estadounidenses en Oriente Próximo». Poco antes del ataque, denunció que «cada vez que EE.UU. está cerca de la grandeza, nos implicamos en otra guerra en el extranjero« y criticó que la guerra de Israel contra Irán «no es nuestra guerra». Pero la gran mayoría de las voces fueron de apoyo a Trump. Sin duda, las de los líderes en el Congreso. El de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, defendió que Irán había «cerrado cualquier vía a la diplomacia». Y el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, apoyó con fuerza al presidente y aseguró que el ataque debe ser una advertencia al mundo de que «Trump va en serio cuando habla». Trump necesita dar muestra de unidad en la resaca de los ataques, sabedor de que buena parte de sus bases más leales son contrarias al coste económico y humano de implicar a EE.UU. en una nueva guerra. Trump se alineó con la ideología de ‘America First’ que propone una visión aislacionista de EE.UU., alejada de las ‘guerras eternas’ en las que se ha implicado en las últimas décadas -de Irak a Afganistán- y del gasto de financiar otras, como la actual en Ucrania. Informa Javier Ansorena, corresponsal en Nueva York

19:12 Reino Unido, Francia y Alemania instan a Irán a «no tomar ninguna otra medida que pueda desestabilizar la región» Reino Unido, Francia y Alemania han publicado una declaración conjunta en la que piden a Irán que entable negociaciones que conduzcan a un acuerdo que aborde todas las preocupaciones asociadas a su programa nuclear. Los tres países también instaron al país asiático a «no tomar ninguna otra medida que pueda desestabilizar la región», y agregaron: «Hemos sido siempre claros en cuanto a que Irán nunca podrá tener un arma nuclear y ya no puede representar una amenaza para la seguridad regional».

19:10 Más concentraciones contra los ataques estadounidenses a las instalaciones nucleares de irán En Tokio, decenas de manifestantes se han concentrado a las puertas de la embajada estadounidense en la capital para protestar contra los bombardeos ejecutados por el Gobierno Trump. Foto: Reuters. 

19:08 Los ataques israelíes en el centro de Irán matan a 9 guardias revolucionarios Al menos nueve miembros de la Guardia Revolucionaria murieron este domingo en ataques israelíes en el centro de Irán , informaron medios locales. «Tras la agresión del bárbaro régimen sionista y sus mercenarios contra dos centros militares en la ciudad de Yazd, siete miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y dos reclutas fueron asesinados», informó la agencia de noticias Tasnim, citando un comunicado del CGRI. Otras personas resultaron heridas en el ataque, añadió. La agencia de noticias Fars había informado previamente de que los ataques israelíes tuvieron como objetivo dos instalaciones militares en Yazd.

18:57 Manifestación de apoyo a Irán en Pakistán Musulmanes chiítas participan en una manifestación en solidaridad con el pueblo iraní, en Karachi (Pakistán). 

18:48 La Media Luna Roja iraní confirma once heridos El presidente de la Media Luna Roja iraní, Pirhossein Kolivand, ha confirmado que los bombardeos estadounidenses de la pasada madrugada sobre las instalaciones nucleares iraníes han causado once heridos, la mayoría de ellos ya dados de alta. «No ha habido víctimas mortales. Solo hemos tenido once heridos, de los que solo cuatro permanecen hospitalizados». Además, Kolivand ha subrayado que «no se ha informado de ningún tipo de radiación. Nuestros compañeros estaban perfectamente preparados y tenían todas las protecciones necesarias. Han podido dar un buen servicio».

18:40 El presidente iraní le dice a Macron que Estados Unidos «debe recibir una respuesta a su agresión» «Los estadounidenses deben recibir una respuesta a su agresión», afirmó este domingo el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, durante una conversación telefónica con el presidente francés, Emmanuel Macron, según la agencia oficial de noticias IRNA.

18:33 La Comisión Europea celebrará una reunión de seguridad el miércoles La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado la convocatoria para el próximo miércoles de un Colegio de Comisarios sobre Seguridad. "Tendremos Colegio de Seguridad el miércoles, centrado en la escalada de la situación en Oriente Próximo y sus efectos sobre Europa", ha explicado Von der Leyen en su cuenta en X.

18:28 Sánchez: «Nuestra participación y legitimidad en la OTAN siguen intactas» «El acuerdo alcanzado es un éxito porque permitirá a España seguir siendo un actor global. La humanidad hoy necesita más seguridad, pero también más esperanza. Estamos normalizando que ciertas potencia se bombardeen e intercambien amenazas. Tenemos que protegeros de esas amenazas. Las guerras nunca tienen ganadores»

18:26 Sánchez: «Dirán que este acuerdo nos deja fuera del paraguas de la OTAN» «España hemos logrado este acuerdo mediante una negociación que salvaguarda la soberanía de España y el éxito de la Conferencia de la OTAN la semana que viene en La Haya»

18:24 Sánchez: «La clave no es gastar más, sino gastar mejor» «Pasar del 2% al 5% nos obligaría a subir impuestos o recortar el estado del bienestar, a volver a la pesadilla de los recortes y reducir nuestro compromiso con el medio ambiente, los derechos sociales y la paz. Nos exigiría gastar 350.000 millones de euros. Deberíamos suprimir las prestaciones por desempleo y maternidad. Tenemos el derecho de elegir»

18:19 Sánchez: «España dedicará el 2,1% del PIB» «Respetando la soberanía que cada aliado tiene para destinar sus recursos, para España no tiene sentido destinar el 5% del PIB. Despilfarrar miles de millones de euros no nos haría ser mejores aliados»

18:18 Sánchez: «Entendemos la dificultad del contexto geopolítico» «Cada país necesitará invertir una cantidad diferente de su PIB. Esa asimetría es normal porque existen diferencia económicas entre los aliados. En España un soldado cobra tres veces más que en otros países»

18:15 Sánchez: «No a la inversión del 5% del PIB» «Hemos duplicado inversión en Defensa, hemos aumentado en más de 14.000 lo esfectivos del Cuerpo y Fuerza de Seguridad y hemos aumentado nuestra participación en la OTAN» «Nosotros no vamos invertir el 5% del PIB».

18:13 Pedro Sánchez anuncia un acuerdo con la OTAN El presidente del Gobierno un «acuerdo con la OTAN» «Europa y España deben adaptarse a este escenario geopolítico, sobre todo para proteger nuestro país y proteger Europa».

18:11 British Airways cancela vuelos de Londres a Dubái y Doha British Airways canceló este domingo vuelos entre el aeropuerto londinense de Heathrow y Dubai y Doha tras los ataques estadounidenses contra Irán y los temores de que la situación en Oriente Próximo pueda deteriorarse. «Como resultado de los recientes acontecimientos, hemos ajustado nuestro programa de vuelos para garantizar la seguridad de nuestros clientes y tripulación», dijo un portavoz de la aerolínea británica, confirmando que los vuelos de salida y llegada entre Heathrow y Dubái o Doha fueron cancelados. Un vuelo de British Airways desde Londres a Dubai fue desviado a Zúrich el sábado por la noche.

18:08 La OTAN logra un acuerdo para destinar el 5% de gasto a Defensa en el plazo 2035 La OTAN ha cerrado este domingo un acuerdo para que los aliados se comprometan a aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB en el plazo de 2035, en un pacto que llega días antes de la cumbre de líderes de la OTAN en La Haya. El acuerdo para el nuevo listón de gasto se logra tras superar las reticencias de España, principal obstáculo en el seno de la organización para cerrar el acuerdo.

18:06 Pedro Sánchez realizará en unos minutos una declaración institucional en Moncloa

18:03 El Ministerio de Salud de Irán asegura que «ningún herido muestra signos de contaminación radiactiva» El Ministerio de Salud de Irán asegura que los ataques estadounidenses a sus instalaciones nucleares habían herido a un número no especificado de personas, pero que ninguna muestra signos de contaminación radiactiva. «Durante años, el Ministerio de Salud ha establecido unidades de emergencia nuclear en las instalaciones médicas más cercanas a los sitios nucleares —publicó el portavoz del ministerio, Hossein Kermanpour, en su cuenta de la red social X—. Afortunadamente, ninguno de los heridos trasladados a estos centros tras el bombardeo estadounidense presentaba signos de contaminación radiactiva».

17:50 Israel ataca decenas de objetivos en el interior de Irán Tras los bombardeos estadounidenses de esta madrugada a las instalaciones nucleares de Irán, el Ejército de Israel ha anunciado que este domingo ha atacado a decenas de objetivos en el interior del territorio de la república islámica. En un comunicado, el Ejército destaca el ataque efectuado en la céntrica provincia de Yazd, donde ha atacado el cuartel general de misiles estratégicos 'Imam Hussein' y destruído «misiles de largo alcance 'Khoramshahr' en esta base que ha servido de plataforma de lanzamiento para 60 de estos proyectiles destinados contra Israe». Los militares también han anunciado ataques contra lanzamisiles, instalaciones militares para la producción de baterías de defensa aérea, un cuartel y un almacén de vehículos aéreos no tripulados cerca de las localidades de Isfahán, Bushehr y Ahvaz.

17:41 Rusia avisa de que hay países que «están listos» para entregarle sus propias armas nucleares a Irán Dmitri Medvédev, expresidente ruso, advirtió este domingo que «hay países que están listos para entregarle directamente sus propias armas nucleares a Irán».

17:41 El petróleo y las Bolsas, en jaque: los inversores se ponen en alerta ante el impacto del ataque de EE.UU a Irán En el peor de los escenarios, los analistas apuntan a que el barril de Brent podría llegar a subir hasta los 130 dólares. Informa Daniel Caballero.



17:29 Estados Unidos insta a China a disuadir a Irán de cerrar el Estrecho de Ormuz El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pidió este domingo a China que aliente a Irán a no cerrar el Estrecho de Ormuz: «Animo al gobierno chino en Pekín a que les llame porque dependen en gran medida del Estrecho de Ormuz para su petróleo. Si lo cierran, será otro terrible error. Sería un suicidio económico para ellos. Y conservamos opciones para afrontarlo, pero otros países también deberían considerarlo. Perjudicaría las economías de otros países mucho más que la nuestra. Rubio dijo que el cierre del Estrecho sería considerado una escalada masiva que merecería una respuesta de Estados Unidos y de otros países.

17:20 Cómo fue el colosal ataque de Estados Unidos que los iraníes no vieron venir Ha sido la mayor operación aérea con B-2 de la historia estadounidense y ha contado con una gran operación de distracción, con unos vuelos de bombarderos de señuelo en el Pacífico que ha despistado a todo el mundo. Informa David Alandete.

17:19 ¿Destrucción o retraso? El vicepresidente Vance solo asegura que los ataques han «retrasado sustancialmente» el programa nuclear iraní El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, no quiso confirmar «al 100%» si los ataques del ejército EE.UU. han conseguido acabar definitivamente con el programa nuclear iraní». Poco después de la operación militar, el presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró en un mensaje televisado a la nación que los ataques habían «destrozado completamente» las instalaciones esenciales del programa nuclear de Iŕán. Preguntado al respecto en una entrevista en la cadena NBC News, Vance se abstuvo de confirmar esa destrucción completa, pero mantuvo que se ha «retrasado sustancialmente». «No voy a entrar en inteligencia sensible sobre lo que hemos visto sobre el terreno, pero hemos visto mucho y tengo confianza en que hemos retrasado sustancialmente su desarrollo de un arma nuclear y ese era el objetivo del ataque», dijo. Algunas autoridades iraníes han defendido que los ataques no son «irreversibles», otras que el resultado había sido un «daño severo». Preguntado por cuánto tiempo retrasará la posible consecución de un arma nuclear, Vance tampoco dio detalles: «Muchos, muchos años«, respondió, “pero nuestro objetivo es que nunca sean capaces de tenerla». Poco después, en otra entrevista, esta vez en ABC News, Vance tampoco quiso posicionarse sobre si el ataque había conseguido «dañar seriamente o destrozar» las instalaciones iraníes. «No sé bien cuál es la diferencia. Lo que sabemos es que hemos retrasado su programa nuclear sustancialmente». Vance defendió que EE.UU. no está en guerra con Irán: «Estamos en guerra con su programa nuclear» y que la decisión de atacar de Trump fue porque los iraníes no estaban negociando «en buena fe», no se tomaron la diplomacia «con seriedad» y «nunca dieron una oportunidad real» a las negociaciones. Informa Javier Ansorena, corresponsal en Nueva York

17:11 El embajador iraní en España: «EE.UU. ha llevado a cabo una agresión ilegal contra Irán» El Embajador iraní en España, en una entrevista en Canal 24h de TVE ha asegurado que EE.UU. ha llevado a cabo «una agresión ilegal contra Irán» y ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional. para el «respeto del derecho internacional». «O la comunidad internacional se levanta ante esta agresión o nadie estará a salvo». Reza Zabib ha asegurado que a pesar del ataque de EEUU contra sus instalaciones nucleares, «podrán volver a construir la tecnología una y otra vez».

16:58 Estados Unidos ordena la salida de familiares y personal del gobierno del Líbano El Departamento de Estado de Estados ha ordenado la salida de familiares y personal del gobierno estadounidense que no sea de emergencia del Líbano.

16:43 El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá en la tarde de este mismo domingo con carácter de urgencia para abordar los bombardeos estadounidenses de la pasada madrugada contra instalaciones nucleares iraníes. «Reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, a petición de Irán, respaldado por Pakistán, China y Rusia, programada para esta tarde, hora de Nueva York», ha publicado el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores paquistaní, Ishaq Dar.

16:41 Tras el ataque de EE.UU. a Irán: El Papa pide detener la «tragedia» de las guerras antes de que ocurra un «desastre irreparable» León XIV se ha referido al bombardeo de las instalaciones nucleares iraníes como «noticias alarmantes» y ha apelado a la «responsabilidad moral» de la comunidad internacional

16:33 El Ejército israelí está «verificando» los resultados del bombardeo de Estados Unidos El Ejército israelí dijo este domingo que está «verificando» los resultados del bombardeo estadounidense contra la instalación nuclear iraní de Fordo, que está enterrada en profundidad, mientras proseguía su propia ofensiva contra Teherán. Al preguntarle sobre este bombardeo y la posibilidad de que Irán haya podido retirar del sitio uranio enriquecido antes del ataque, el portavoz militar Effie Defrin dijo que era «demasiado pronto» para saberlo. También indicó que la ofensiva israelí contra Irán continúa y que su país tiene «diversos objetivos» por alcanzar en la República Islámica. «Continuamos y estamos decididos a lograr los objetivos de la operación: eliminar la amenaza existencial para el Estado de Israel, golpear el programa nuclear de Irán y destruir su sistema de misiles», enumeró Defrin. El Ejército de Israel llamó el viernes a la población a prepararse a una guerra relativamente larga.

16:10 El Parlamento iraní recomienda el cierre del estrecho de Ormuz a la espera de la decisión final del ayatolá Jamenei El responsable de estrategia de materias primas de ING Research, Warren Patterson, advirtió que una interrupción significativa de los flujos de crudo sería suficiente para impulsar los precios a 120 dólares por barril

16:02 Protestas de condena de los últimos ataques en Oriente Próximo Decenas de marroquíes han salido a la calle este domingo en Rabat para apoyar a los palestinos de Gaza y condenar los ataques israelíes contra Irán. En Rabat existía una convocatoria nacional para este domingo antes de conocerse los últimos episodios del conflicto. Foto: AFP.

15:52 Irán ejecuta a un hombre condenado por espiar para Israel Irán ha ejecutado este domingo a un hombre condenado por ser agente del servicio de espionaje israelí, el Mossad, según informó el poder judicial. «Majid Mosayebi... fue ahorcado esta mañana tras completar el proceso penal y tras la confirmación de su sentencia por el Tribunal Supremo», informó el portal oficial del poder judicial, Mizan Online. Mosayebi fue acusado de intentar proporcionar «información sensible... al Mossad». Irán ha llevado a cabo múltiples arrestos de personas sospechosas de espiar para Israel desde el ataque del 13 de junio.

15:43 Reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el domingo por los ataques estadounidenses de la pasada madrugada contra Irán, según confirman algunos diplomáticos.

15:29 El cierre del Estrecho de Ormuz, en manos del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán debe tomar la decisión final sobre el cierre del Estrecho de Ormuz, después de que el Parlamento iraní haya aprobado la medida. La decisión de cerrar el estrecho, por el que fluye alrededor del 20% de la demanda mundial de petróleo y gas, aún no es definitiva, informan fuentes de Reuters. En este sentido, el legislador y comandante de la Guardia Revolucionaria, Esmail Kosari, ha confirmado a un grupo de periodistas que la decisión está en la agenda y «se hará cuando sea necesaria».

15:23 Irán habla de once heridos tras los bombardeos de Estados Unidos sobre sus instalaciones nucleares El presidente de la Media Luna Roja iraní, Pirhossein Kolivand, acaba de confirmar que los bombardeos estadounidenses de la pasada madrugada han causado once heridos. «No ha habido víctimas mortales. Solo hemos tenido once heridos de los que solo cuatro permanecen hospitalizados», ha afirmado en declaraciones a la televisión pública iraní IRIB. Él mismo ha corroborado que no ha habido ningún tipo de radiación por los ataques y que las instalaciones y sus trabajadores estaban bien preparados para ello.

15:17 Nuevo objetivo iraní: los 40.000 militares norteamericanos desplegados en la región Las bases estadounidenses son claves para las operaciones navales y aéreas en la región, así como para la Inteligencia. Informa Francisco de Andrés.

15:10 Irán intensifica su amenaza de cerrar el Estrecho de Ormuz Según la prensa local, el Parlamento iraní acaba de aprobar el cierre temporal del Estrecho de Ormuz, que es una de las rutas marítimas más estratégicas y delicadas del mundo y con el que toca Irán. La decisión no es automática porque tiene que ser el alto organismo de seguridad el que adopte la decisión final sobre esta medida.

15:05 Reino Unido confirma que conocía previamente el ataque y descarta su colaboración El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha confirmado que el Gobierno de Estados Unidos dio un «aviso» a las autoridades británicas antes del inicio de las operaciones sobre las instalaciones nucleares de Irán, aunque ha dejado claro que no han colaborado militarmente en estos bombardeos. El 'chivatazo', ha añadido, ha servido para tomar medidas adicionales para garantizar la protección de todos sus intereses en la región. El ministro de Exteriores británico, David Lammy, ha señalado además que «Reino Unido no participó en estos ataques», a diferencia de otras ofensivas recientes como la lanzada en Yemen contra los rebeldes hutíes. El 'premier' ha insistido en que Teherán «nunca debe tener el arma nuclear» y ah pedido no «especular» sobre si Reino Unido tendría un papel activo si la tensión fuera a más.