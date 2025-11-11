La oposición con la que puedes ganar más de 5.000 euros al mes y no necesitas carrera universitaria: «Basta con tener bachillerato»

El futuro y la estabilidad es una de las grandes cuestiones que preocupan a los jóvenes. Por ello, para intentar conseguir un puesto de trabajo fijo y un sueldo hasta la jubilación muchos apuestan por estudiar una oposición.

Las más conocidas suelen ser las ... de auxiliares administrativos, las de Hacienda o las que permiten el acceso a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Sin embargo, hay otras profesiones para las que no hace falta tener una carrera universitaria y a las que se accede mediante oposición que otorgan un nivel adquisitivo elevado.

La oposición que permite cobrar más de 5.000 euros al mes sin necesidad de carrera

Es el caso, por ejemplo, la de los controladores aéreos. A esta oposición se han referido desde la cuenta de Instagram de 'Supera Oposiciones', especializados en este tipo de procesos. Desde la academia se preguntan que puede ser una de las mejores oposiciones de España debido al nivel formativo exigido para acceder y los sueldos que conlleva. No obstante, también es una de las más complejas de superar.

«Recién salido de estudiar y cobrando 4.000 euros al mes. Sí, siendo controlador aéreo puede llegar ahí sin necesidad de tener carrera universitaria», explican.

Como señalan, estos profesionales se mueven una franja salarial entre 58.000 y 110.000 euros al año «según el puesto». Quienes acceden a los niveles más altos pueden llegar a cobrar esos más de 100.000 euros anuales: «Puede suponer franjas de entre 5.000 y 9.000 euros al mes».

«No necesitas ni una ingeniería ni una universidad cara, basta con tener bachillerato y aprobar unas oposiciones», destacan. En cuanto al tiempo necesario para sacarse la oposición, explican que «depende de ti mismo, de tu esfuerzo y de las plazas convocadas ese año».

Los requisitos para ser controlador aéreo

Otros portales de oposiciones destacan que la edad mínima es de 18 años y disponer de un nivel de inglés mínimo de C1. Hay que tener en cuenta que para Eurocontrol la edad mínima son 27 años.

En cuanto a las pruebas que hay que superar, además del examen de conocimientos teóricos, también hay una prueba de aptitudes con ejercicios psicotécnicos, evaluaciones psicológicas y de idiomas, conversaciones en inglés y test de personalidad. También tendrán que pasar una entrevista de selección y un reconocimiento médico.