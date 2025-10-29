Un odontólogo explica por qué los dientes pueden verse amarillos incluso si se cepillan correctamente: «No es falta de higiene»

Cuidar la salud bucal es clave para el bienestar general y la calidad de vida, pues una boca sana no solo permite lucir una sonrisa bonita estéticamente, sino que también previene enfermedades que pueden afectar todo el organismo.

Mantener una buena higiene dental ... mediante el cepillado correcto, el uso de hilo dental y revisiones periódicas ayuda a evitar problemas como caries, gingivitis o mal aliento y, en muchos casos, contribuye a mantener la autoestima y la seguridad en uno mismo.

Además, una prevención adecuada en la salud oral puede ayudar incluso a tener una mejor digestión y menor riesgo de padecer enfermedades como diabetes, enfermedades cardiovasculares, respiratorias o complicaciones en embarazadas.

Sin embargo, muchos se sorprenden al descubrir que, incluso siguiendo una buena rutina de higiene dental, cepillándolos correctamente y con la frecuencia adecuada, sus dientes pueden estar amarillos, algo que resulta indeseado y antiestético para muchos.

Un odontólogo revela el motivo por el que los dientes se vuelven amarillos aunque los cepillemos bien

Esta es una duda que puede ser muy recurrente cuando vamos al dentista: ¿Por qué los dientes se ven amarillos si la limpieza es correcta? Pero, los especialistas apuntan a que el tono amarillento no necesariamente está relacionado con la falta de higiene. Así lo corrobora un odontólogo de la Clínica Dr Franco a través de un vídeo de TikTok, en el que explica que tener los dientes amarillentos puede ser «algo totalmente natural».

«La razón está en la dentina, que es la capa interna del diente debajo del esmalte. Esa dentina tiene un color naturalmente más amarillento y dependiendo de cada persona, puede hacer que el esmalte se vea más o menos blanco», que en algunos casos puede tender a ese tono amarillo, tal como explica el profesional.

Si tus dientes se ven amarillos aunque te cepilles bien, esto te interesa 👇 Muchas veces no es falta de higiene, sino algo totalmente natural. Debajo del esmalte está la dentina, una capa interna con un tono más amarillento que varía en cada persona. Por eso, aunque tengas una buena rutina de cepillado, el color de tus dientes depende también de tu dentina. 🦷 Si quieres mejorar el tono de tu sonrisa, existen tratamientos profesionales que pueden ayudarte a conseguir un blanco más uniforme y luminoso.

Así, el hecho de que los dientes luzcan más amarillos no siempre indica falta de limpieza o descuido, sino que se puede deber principalmente a factores genéticos, envejecimiento y características individuales de cada persona. Aún así, mantener una rutina adecuada de higiene bucal sigue siendo fundamental para la salud, pero puede que no siempre satisfaga nuestros gustos o requisitos estéticos.

Es por ello que el profesional recuerda que «si quieres mejorar el tono de tu sonrisa, existen tratamientos profesionales que pueden ayudarte a conseguir un blanco más uniforme y luminoso», algo que prueba que el tono de los dientes va mucho más allá del cepillado y el cuidado cotidiano de nuestra salud bucodental.