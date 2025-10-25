Cuando los dientes se vuelven amarillos: cómo evitarlo y qué soluciones hay

Como cualquier otra parte del cuerpo, también sufrimos envejecimiento en la boca. Este se manifiesta de varias maneras: caída de piezas, desgaste del esmalte, manchas en el mismo, dientes amarillos... Y aunque no es tan urgente como otras afecciones dentales, los dientes amarillos pueden costar ... la confianza y la voluntad de sonreír: taparte la boca cuando sonríes, evitar hacerte fotos de cerca para que no se aprecie el blanco oscurecido...

¿Por qué cambian de color? Son numerosos los motivos que se encuentran, entre los que destacan la genética y la alimentación, pero, por suerte, prevenir el cambio de color de tus dientes puede ser tan sencillo como cambiar algunas rutinas.

Alimentos que dañan el esmalte de los dientes

Los dientes se vuelven más amarillos o manchados con la edad debido ciertos alimentos y bebidas pigmentados y al desgaste del esmalte. Tal como indica la Dra. Sofía Cortés, de Sofía Cortés Clínica Dental y Estética Dental, «cada diente tiene una base de color del esmalte pero muchas veces presentan manchas intrínsecas en los dientes que pueden estar relacionadas con la calidad del esmalte y la porosidad». La mayoría de manchas son exógenas provocadas por la alimentación, tabaco... las cuales pueden ser eliminadas mediante una profilaxis dental (limpieza dental).

Según Manuela Escorial odontóloga responsable asistencial de Sanitas, «no es necesario dejar de disfrutar de aquellos alimentos que, por sus características, pueden manchar la dentadura, pero sí que hay que tener en cuenta una serie de hábitos para minimizar su impacto». Sin embargo, sí conviene saber cuáles son algunos de ellos:

- Frutos rojos: pese a estar cargados de beneficios, y que se aconseje su consumo por encima de todo, no hay que olvidar cepillarse los dientes tras la ingesta.

- Salsa de tomate: «Además de contener un color altamente pigmentado, también es ácida, lo que puede ablandar la capa de esmaltado de los dientes y hacerlos más porosos y susceptibles a las manchas», alerta la experta.

- Vino tinto: es uno de los productos que más tenemos que vigilar si queremos mantener las manchas a raya. Además de teñir nuestros dientes y producir un notable efecto antiestético mientras lo tomamos, a largo plazo y consumido de forma habitual, provoca la aparición de manchas en los dientes

- Café y té: ambos contienen taninos, lo que favorecerá la apariencia más oscura de la dentadura. también pueden alterar el equilibrio de la flora bacteriana y favorecen la formación de placas de sarro. «Mezclarlos con leche minimizará su efecto», asegura la odontóloga de Sanitas Dental.

Además de tener en cuenta estos alimentos como parte de los más dañinos, Sofía Cortés recomienda «realizarse higienes cada 6 y 8 meses, tener una buena higiene y mantenimiento en casa, cambiar el cepillo cada mes -o mes y medio-, utilizar una pasta que nos permita tener un buen pulido y acabado del esmalte».

Este cepillado de dientes ha de ser así:

- Cepillarnos los dientes más de dos minutos.

- Frotar los dientes con firmeza.

- No te cepilles los dientes inmediatamente después de comer.

- No uses un cepillo de dientes desgastado.

- Usa hilo dental.

- Cambia la dirección del cepillado.

- Ten en cuenta las encías.

- Emplea enjuague bucal cuando te hayas cepillado los dientes.

En este sentido, el mercado cuenta con cepillos dentales para todos los gustos, desde cepillo de dientes de bambú (con mango 100% biodegradable con cerdas de Nylon 610 derivadas del aceite de ricino, de Minima organics, hasta el Philips Sonicare Series 6000, lo último para un cepillado más profundo y efectivo.

Si tenemos los dientes amarillos...

Si a día de hoy tus dientes ya están de este tono tan temido, no está todo perdido. La odontóloga Sofía Cortés afirma que en su clínica se retirarán las manchas, mejorarán el estado y aspecto del esmalte con una higiene 'airlfow' y mediante blanqueamientos. «Retiramos las manchas mediante el sistema 'airflow', utilizamos eritritol a presión que nos permite eliminar la placa supra y subgingival», dice.

Continúa contando la odontóloga que se realiza el pulido con bicarbonato, pastas pulidoras junto a cepillos y copas de profilaxis: «Cuando eliminamos manchas exógenas, programamos aplicaciones de blanqueamiento en varias sesiones», explica.

La doctora Irene Esteve, odontóloga y experta en Estética dentofacial, advierte de que «el envejecimiento oral no afecta a todas las personas de la misma manera, y muchas de estas condiciones se pueden prevenir con el cuidado dental adecuado y visitas regulares al dentista. Además, existen tratamientos 'antiage' que se enfocan en mejorar la salud y aspecto de encías y dientes».

Dientes y deporte

Aunque aparentemente no se encuentre relación, la salud bucodental y el ejercicio físico están estrechamente unidos. En el ámbito deportivo, el éxito depende de múltiples factores, desde una planificación detallada del entrenamiento hasta una dieta equilibrada. Sin embargo, un aspecto que a menudo se subestima es la salud bucodental, la cual llega a tener un impacto directo y significativo en el rendimiento físico de los atletas.

Las afecciones bucodentales, como las caries o los problemas de encías, pueden desencadenar consecuencias graves, afectando directamente al rendimiento físico.

«La salud bucodental y la salud general van de la mano, existen manifestaciones sistémicas de las enfermedades bucodentales. Las patologías bucodentales afectan la salud general y algunos trastornos de la enfermedad general se pueden expresar en la boca, afectando la salud oral. Las complicaciones de las afecciones bucales no tratadas tienen un impacto profundo sobre la salud general de las personas. Pero aún no se tiene una visión conjunta de la salud bucal y la medicina general», explica Michelle Pawly, odontóloga del departamento Asistencial, Innovación y Calidad Clínica de Sanitas Dental.

En este contexto, y según demuestra el último Estudio de Salud Bucodental elaborado por Sanitas, la población española está cada vez más concienciada sobre la interconexión entre la salud oral y el deporte. El informe revela que más del 55% de los españoles cree que es importante realizar ejercicio físico para cuidar de la salud bucodental.

Ante esta situación, los expertos de Sanitas Dental han elaborado un listado destacando los factores más relevantes que influyen en el rendimiento deportivo:

- La ingesta de una dieta rica en carbohidratos típica de los deportistas de alto rendimiento puede aumentar el riesgo de caries ya que provocan la generación de subproductos ácidos que pueden conducir a la desmineralización de la estructura del diente. Por lo que la higiene bucal de los deportistas debe ser correcta y adecuada en base su dieta.

- Estrés y disfunción temporomandibular (DTM): el estrés es un factor a tener en cuenta, especialmente en deportistas sometidos a entrenamientos intensos y competiciones frecuentes. La disfunción temporomandibular, que puede ser provocada o agravada por el estrés, no solo afecta la mandíbula, sino también el cuello y la cabeza. Esta afección genera dolores que disminuyen el bienestar general.

- Influencia en la recuperación: la salud bucodental está directamente relacionada con la recuperación física de los deportistas. Un descanso adecuado y una buena respiración son esenciales para la regeneración muscular tras el esfuerzo. Cualquier afección bucal que interfiera con la calidad del sueño, como problemas respiratorios derivados de malformaciones maxilares o infecciones, puede perjudicar el proceso de recuperación.

«Es fundamental que la salud bucodental se incluya de manera integral en todas las revisiones y cuidados médicos de los deportistas. Al reconocer la conexión entre la salud bucal y el rendimiento físico, se pueden implementar protocolos de evaluación dental rutinarios que ayuden a prevenir problemas que afecten el desempeño atlético. Esto no solo mejorará la salud general de los atletas, sino que también optimizará su rendimiento y bienestar a largo plazo», ha dicho la odontóloga de Sanitas Dental.