Una dentista avisa de qué alimentos manchan más los dientes y cómo darle solución sin dejar de tomarlos: «Consumes alguno cada día»

Cuidar la salud bucodental es algo sobre lo que cada vez parecemos estar más concienciados. Desde lavar los dientes correctamente hasta visitar al dentista al menos una vez al año, es recomendable incluir rutinas básicas para que nuestros dientes estén sanos.

Desde la Organización ... Mundial de la Salud (OMS) apuntan a que «la mayoría de las afecciones bucodentales se pueden prevenir en gran medida y tratarse en sus etapas iniciales. La mayor parte de los casos son caries dentales, enfermedades periodontales, pérdida de dientes y cánceres bucodentales».

Más allá de las problemáticas más comunes o graves en la boca, otra de las grandes preocupaciones en cuanto a esta parte de nuestro cuerpo viene por el lado estético. En este sentido, tener los dientes blancos y visualmente bonitos suele ser una prioridad para la mayoría de personas. Es por ello que muchos recurren a pastas o tratamientos blanqueantes.

Así, la preocupación porque nuestra dentadura se ponga amarilla, grisácea o tenga manchas es habitual y, esos efectos, muchas veces son causados por los alimentos que ingerimos.

Esto es lo que explica la dentista Laura Fernández a través de un vídeo en su cuenta de Instagram, donde enumera los «cinco alimentos que más manchas tus dientes (y seguro que consumes alguno cada día)», se puede leer en el texto de la publicación.

Una dentista explica qué alimentos manchan más nuestros dientes

De este modo, la profesional de la salud bucodental procede a dar cada uno de los alimentos que manchan nuestra dentadura y, junto a ello, una solución para que nos afecte lo menos posible y evitemos las manchas que puedan dejar. Esto es lo que revela:

«Café: el clásico, por su olor oscuro y los taninos. Enjuágate o bebe agua justo después.

Vino tinto: ácido y lleno de pigmentos que tiñen con facilidad. Bebe agua entre sorbos y no lo dejes mucho tiempo en tu boca.

Té negro: parece más suave pero mancha casi igual o más que el café. Haz un enjuague con agua justo al terminar.

Salsas oscuras como soja o vinagre balsámico: llenas de colorantes naturales que se adhieren al esmalte. Combínalas con alimentos crujientes tipo zanahorias o manzanas.

Frutos rojos: muy saludables, pero sus pigmentos dejan huella en tu sonrisa. Tómate un yogur o queso justo después para neutralizar los ácidos y eliminar colores».

Por último, la dentista recuerda que «no tienes que dejar de tomarlos, simplemente aplica estos tips y hazte una limpieza profesional una vez al año», por lo que no es necesario renunciar a beber un café o comer frambuesas, por ejemplo.

Cabe añadir que, además de ciertas comidas, otros de los causantes de manchas en los dientes son el tabaco, los medicamentos, la mala higiene bucal y el envejecimiento natural del diente.