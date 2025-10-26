Suscribete a
ABC Premium
Especial dana
Cien metros para recordar un horror de barro y muerte

Una dentista avisa de qué alimentos manchan más los dientes y cómo darle solución sin dejar de tomarlos: «Consumes alguno cada día»

Tener unos dientes blancos y sanos suele ser el objetivo de la mayoría de personas

Cuando los dientes se vuelven amarillos: cómo evitarlo y qué soluciones hay

Una dentista avisa de qué alimentos manchan más los dientes y cómo darle solución sin dejar de tomarlos: «Consumes alguno cada día»
Una dentista avisa de qué alimentos manchan más los dientes y cómo darle solución sin dejar de tomarlos: «Consumes alguno cada día» Freepik/ RR.SS
Marina Ortiz

Marina Ortiz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cuidar la salud bucodental es algo sobre lo que cada vez parecemos estar más concienciados. Desde lavar los dientes correctamente hasta visitar al dentista al menos una vez al año, es recomendable incluir rutinas básicas para que nuestros dientes estén sanos.

Desde la Organización ... Mundial de la Salud (OMS) apuntan a que «la mayoría de las afecciones bucodentales se pueden prevenir en gran medida y tratarse en sus etapas iniciales. La mayor parte de los casos son caries dentales, enfermedades periodontales, pérdida de dientes y cánceres bucodentales».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app