Una ortodoncista señala las tres situaciones en las que no debes lavarte los dientes: «Es como frotar ácido»

Lavarse los dientes todos los días es fundamental para mantener una buena salud bucal y evitar disgustos que pueden afectar no solo a la boca, sino a todo nuestro organismo.

Eso sí, hay situaciones en las que debemos evitar vernos con la pasta y ... nuestro cepillo. En este contexto se pronuncia la odontóloga Janira Sánchez en una de sus últimas publicaciones en su perfil de las plataformas digitales.

Limpiarnos los dientes a diario elimina bacterias y restos de alimentos, evitando que estas bacterias formen placa y produzcan ácidos que dañan el esmalte de nuestros dietes, lo que podría generar caries.

A la hora de limpiarnos los dientes se recomienda que sea entre dos o tres veces al día, especialmente los expertos coinciden en que esto se haga después de las comidas y antes de dormir, durante al menos dos minutos para una limpieza más que efectiva.

Los tres momentos en los que no debemos cepillarnos los dientes

Sin embargo, como comentábamos, a pesar de su probada efectividad, existen circunstancias específicas en el que el hábito higiénico puede ser contraproducente para la salud de nuestra boca. La profesional, que acumula miles de seguidores por sus contenidos divulgativos sobre salud bucodental, asegura que hacerlo en momentos equivocados puede debilitar el esmalte y provocar lesiones en las encías.

«Nunca te cepilles los dientes en estas tres situaciones», advierte la cuenta de @clinicajanirasanchez, que acumula miles de seguidores por sus contenidos divulgativos sobre salud bucodental.

La especialista explica que uno de los escenarios a los que se refiere es tras vomitar. Después de este acto, la boca queda recubierta por ácidos estomacales muy agresivos para el esmalte dental. Si se pasa el cepillo inmediatamente, «es como frotar ácido sobre los dientes». En lugar de eso, recomienda enjuagarse con agua para neutralizar la acidez y esperar un tiempo antes del cepillado.

El segundo momento que menciona es después de consumir alimentos o bebidas ácidas, como cítricos o refrescos carbonatados. Según advierte, el pH de la boca desciende bruscamente y los dientes se vuelven más vulnerables. En estos casos, lo ideal es enjuagarse con agua o con un colutorio sin alcohol y esperar unos 20 minutos antes de cepillarse.

Por último, pide especial atención tras una cirugía bucal. Cepillarse la zona intervenida o incluso enjuagarse durante las primeras 24 horas puede reabrir la herida y causar hemorragias. En ese periodo, conviene limpiar solo el lado opuesto y seguir las indicaciones del odontólogo.