Suscribete a
ABC Premium

Una ortodoncista señala las tres situaciones en las que no debes lavarte los dientes: «Es como frotar ácido»

Existen circunstancias específicas en el que el hábito higiénico puede ser contraproducente para la salud de nuestra boca

Una odontóloga enseña a pasarse correctamente el hilo dental: «Las muelas pueden parecer complicadas...»

Una dentista avisa a los alumnos que quieran estudiar la carrera de Odontología

Una ortodoncista señala las tres situaciones en las que no debes lavarte los dientes: «Es como frotar ácido»
Una ortodoncista señala las tres situaciones en las que no debes lavarte los dientes: «Es como frotar ácido»

I. Asenjo

Lavarse los dientes todos los días es fundamental para mantener una buena salud bucal y evitar disgustos que pueden afectar no solo a la boca, sino a todo nuestro organismo.

Eso sí, hay situaciones en las que debemos evitar vernos con la pasta y ... nuestro cepillo. En este contexto se pronuncia la odontóloga Janira Sánchez en una de sus últimas publicaciones en su perfil de las plataformas digitales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app