Un nutricionista opina sin tapujos sobre si es mejor la Coca-Cola Zero que la normal: «Una barbaridad»

Cada vez más personas intentan cambiar a un estilo de vida saludable. Sin embargo, para hacerlo más llevadero, muchos optan por modificar poco a poco sus hábitos alimenticios: beber más agua, comer más verduras, reducir los ultraprocesados... y buscar versiones «más sanas» de los productos que ya consumen.

En este sentido, refrescos como la Coca-Cola Zero se han convertido en una alternativa muy popular, ya que prometen mantener el sabor sin el azúcar. Pero, ¿realmente es una opción tan saludable como parece?

¿Es tan sana como la venden?

Sobre este tema ha hablado el tiktoker @alvarotorresnutri, un nutricionista que se dedica a divulgar sobre bienestar y alimentación en redes sociales. En uno de sus vídeos más recientes, ha querido aclarar si la Coca-Cola Zero es más sana o no que la Coca-Cola normal.

Para comprobarlo, el joven agarra una lata y empieza a leer la etiqueta de ingredientes. «La Coca-Cola normal tiene 35 gramos de azúcar, que es una barbaridad», comenta. Eso equivale a unas 140 calorías por lata. A su lado, la Coca-Cola Zero tiene apenas 1 caloría y 0 gramos de azúcar. «Así que sí, efectivamente, es mejor opción», concluye.

Coca-Cola normal vs Coca-Cola Zero: lo que debes saber

Más allá de las calorías, la diferencia principal entre ambos refrescos es el tipo de edulcorante. La Coca-Cola normal contiene azúcar, mientras que la Zero utiliza edulcorantes artificiales como el aspartamo y el acesulfamo K. Estos compuestos no aportan calorías, pero sí dulzor. La mayoría de estudios actuales consideran que, en las cantidades en las que se consumen, son seguros para la salud.

Ahora bien, que una bebida tenga «cero calorías» no la convierte en saludable automáticamente. La Coca-Cola Zero sigue siendo un producto ultraprocesado y, como tal, no debería consumirse en exceso. Sin embargo, si alguien está intentando reducir el consumo de azúcar y no quiere eliminar del todo los refrescos, pasarse a la Zero puede ser una estrategia útil.