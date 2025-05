Un meteorólogo que trabajó en la Aemet alerta de lo que está a punto de llegar a España: «Puede originar una ola de calor»

España se prepara para afrontar en las próximas horas un nuevo cambio en el tiempo en los termómetros. Tal y como ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este fin de semana se registrarán temperaturas de más de 30ºC en amplias zonas de la Península, dejando atrás los días más fríos de esta primavera y también las lluvias.

A partir de este sábado, el buen tiempo se impondrá en casi todo el territorio, dejando cielos poco nubosos y mucho sol. Las máximas superarán los 25ºC en casi toda la Península, aunque los termómetros seguirán ascendiendo el domingo. Durante estos días, podríamos ver valores de más de 35 grados en algunas provincias de Andalucía, como Sevilla y Córdoba.

☀️Calor y pocas lluvias: el escenario meteorológico más probable aboga por un final de mayo y comienzo de junio con predominio de tiempo estable en la mayor parte de España.



Predicción para las próximas tres semanas 👉https://t.co/ncjXdutXgx — AEMET (@AEMET_Esp) May 23, 2025

Aún así, lo peor en cuanto a calor llegará la próxima semana, cuando podríamos ver temperaturas ya propias del verano. Quien lo ha confirmado Ángel Rivera, el que fuera meteorólogo de la Aemet durante 38 años, en su predicción para este fin de semana y los últimos días del mes de mayo.

El exportavoz del organismo suele analizar los modelos en su cuenta de X (antes Twitter) para explicar lo que sucederá durante las próximas jornadas. Así lo ha hecho en esta ocasión, donde ha hablado de la subida de las temperaturas que viviremos a partir de este domingo, con valores que se quedarán por encima de los 35 grados.

El meteorólogo Ángel Rivera advierte sobre el cambio de tiempo en España este fin de semana

En su previsión, Rivera ha explicado que este fin de semana «una dorsal se trasladará lentamente sobre la Península». Este movimiento permitirá que las temperaturas comiencen a subir a lo largo de las próximas horas, aunque de momento será «sin estridencias»: «El flujo del oeste sobre el norte peninsular no dejará al aire subtropical entrar con fuerza, e incluso aparecerán por allí algunas precipitaciones débiles».

La situación empeorará a partir del martes o miércoles, con «una gran dorsal subtropical» que empezará a imponerse en España. «Sabemos que en su zona delantera, aparecerá la subsidencia, provocará el calentamiento de las capas medias y bajas de la atmósfera, mantendrá los cielos despejados o muy poco nubosos y los vientos estarán casi en calma», ha explicado el experto en tiempo.

📱 Summer calling? Eso parece...

La semana que viene una potente dorsal traerá temperaturas que podrían ser de julio.



🗞️ https://t.co/TKE50AIBsO pic.twitter.com/lLLs6LUXdz — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) May 22, 2025

Todo este cambio provocado por la dorsal que se asentará en la Península dejará un claro resultado a lo largo de los últimos días de mayo, explica el meteorólogo: «Tendremos un claro aumento de la insolación y de las temperaturas».

El exportavoz de la Aemet no descarta que se produzca la primera ola de calor

Aunque los termómetros irán subiendo hasta alcanzar máximas casi veraniegas, Ángel Rivera ha insistido en que esta zona con presiones altas entra dentro de la normalidad para la época del año. «Al menos de momento, es una dorsal 'clásica'», ha recogido el experto.

Viento seco de componente este sobre Iberia que deja una visión clara y diáfana sobre las zonas sin nubes. Sobre el País Vasco y áreas de Navarra y Rioja, el flujo del NE alínea calles de estratocúmulos. Sobre el Sureste una vaguada secundaria todavía genera alguna advección de… pic.twitter.com/34bnL2ggAu — angel rivera (@angel_rivera8) May 23, 2025

Aún así, el extrabajador de la Aemet no descarta que este calor pueda ir a más, hasta el punto de que se den las condiciones para atravesar la primera ola de calor de la temporada. «Esperemos que no se convierta en una de esas de desmesurada amplitud, tan frecuentes últimamente, y que en su caso podría originar una primera ola de calor. De momento, no parece que sea así. De momento», ha sentenciado.