Un mecánico indica lo que debes hacer cuando estás parado en un atasco: «Esa diferencia puede ser o un accidente grave o un susto»

La vuelta de las vacaciones provoca una mezcla de sentimientos, pero se imponen los negativos por regresar a la rutina habitual. Estrés, desánimo o ansiedad son algunas de las sensaciones por poner fin a un periodo vacacional de disfrute o descanso.

Pero a todo ello hay que sumarle la paciencia de los atascos, inevitables cuando la gente vuelve en masa a las grandes ciudades. En caso de verse en uno de ellos, no hay mucho que hacer más allá de intentar que se haga lo más llevadero posible.

La radio o la música puede ser muy útil para ello. También, aprovechar ese momento de parón para comprobar si existen rutas alternativas que eviten perder aún más tiempo. Pero desde el punto de vista de la conducción también hay algunos consejos para seguir.

Desde luego, y no solo en retenciones, mantener la distancia de seguridad. Pero hay uno especialmente que ha señalado Juan José Ebenezer, un mecánico que siempre difunde a través de su cuenta de TikTok consejos y trucos para aplicar en tu coche.

Lo que hacer en un atasco

«Muy importante que te acostumbres», indica este mecánico en primer lugar. «Cuando vas conduciendo y llegas a un atasco, te vas a parar detrás de un coche. Una vez tengas el coche parado, deja una distancia de seguridad y gira el volante hacia el lado del arcén», señala.

¿Por qué? Ebenezer contesta: «Porque tú sabes lo que haces sobre tu coche, pero imagina que llega alguien por detrás, despistado, y te embiste. ¿Qué va a ocurrir? Que si estás pegado a un coche por la parte de delante, te va a hacer un sándwich completamente».

Por eso, advierte, «si tenemos la rueda girada, lo que va a hacer el coche es seguir esa dirección, esa trayectoria que nos marcan los neumáticos. Por lo tanto, ese pequeño detalle puede suponer la diferencia entre un accidente muy grave o simplemente un susto».

«Tú sabes lo que haces sobre tu coche, pero imagina que llega alguien por detrás, despistado, y te embiste»

En los comentarios, muchos seguidores avisan del peligro de invadir otro carril, incluso uno de sentido contrario, en caso de llevar a cabo este medida, si bien este mecánico explicó que el giro del neumático se realice en el sentido del arcén.