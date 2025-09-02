Un mecánico de la ITV señala cuál es el mejor motor del mercado: «No ha dado nunca ningún problema» Para el experto la clave de su fiabilidad radica en la marca que lo fabrica

En un mundo donde los avances tecnológicos y la innovación se mueven a gran velocidad, la durabilidad y fiabilidad de los productos se han convertido en un tema de creciente preocupación. Esto es especialmente relevante en la industria automotriz, donde muchos conductores sienten que los vehículos modernos, a pesar de estar equipados con la última tecnología, no ofrecen la longevidad de los modelos más antiguos. En medio de este debate, Pedro Bastida, un experimentado mecánico de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), conocido en las redes sociales como 'itvdeltiktok', ha compartido su opinión sobre cuál es, en su opinión, el mejor motor diésel del mercado.

En un vídeo que ha generado más de 1.500 'me gusta', Bastida no solo ofreció un pequeño consejo a la hora de cambiar el aceite del vehículo, sino que también reveló su experiencia personal con un coche de su unidad familiar, un Opel Astra con un motor que, según él, es el más fiable del mercado. «Le estamos haciendo el mantenimiento a nuestro coche de la unidad familiar, es un Opel Astra que lleva muchísimo tiempo con nosotros y la verdad que no ha dado nunca ningún problema», comentó Bastida mientras mostraba el vehículo.

Para Bastida, la clave de esta fiabilidad radica en el motor diésel que impulsa su vehículo, el cual, aunque montado por Opel, fue fabricado por Isuzu. «Para mí, lleva el mejor motor diésel que se ha fabricado, y aunque lo monte Opel, en este caso el motor es de marca Isuzu, un motor muy fiable y muy bueno», afirmó con convicción. Según manifestó, este motor ha demostrado una durabilidad excepcional, habiendo recorrido ya 270.000 kilómetros sin presentar ningún problema. «El coche tiene 270.000 kilómetros y no ha dado ningún problema y mirad como está, la verdad que el motor está perfecto», aseguró el mecánico mientras mostraba el estado del vehículo.

A pesar de algunos problemas menores, como pequeños rezumes de aceite, el mecánico reveló que estas pequeñas complicaciones no afectan a la funcionalidad y fiabilidad del motor. «Tiene algún que otro rezume pero la verdad que de fiabilidad y rendimiento no da absolutamente nada», confesó.

El compresor de aire acondicionado

Además de destacar la durabilidad del motor, también resaltó la calidad de otros componentes del vehículo, como el compresor de aire acondicionado. «Y también lleva un muy buen compresor de aire acondicionado, lleva el compresor de un camión prácticamente», añadió, destacando la robustez y durabilidad de este componente tan usado en los meses de verano.