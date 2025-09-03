Un profesor de autoescuela avisa de esta rotonda del centro de exámenes de Móstoles: «Siempre que pasamos ahí tenemos problemas»

Las rotondas, también conocidas como glorietas, son una de las infraestructuras viales más extendidas en España. Su función principal es mejorar el flujo del tráfico en intersecciones conflictivas y reducir el riesgo de accidentes, ya que permiten prescindir en muchos casos de los semáforos. Se las considera una alternativa práctica, económica y, sobre todo, segura. Sin embargo, no todas cumplen este propósito de la misma manera. Algunas presentan características que ponen en aprietos a los conductores, en especial a los más novatos, que se enfrentan a ellas por primera vez durante el examen de conducir.

En este sentido, Autoescuela Merinero, un centro de enseñanza vial de Alcobendas con fuerte presencia en redes sociales, ha querido advertir a través de TikTok sobre un punto conflictivo. Se trata de una glorieta cercana al centro de exámenes de Móstoles que, según explican, se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para los aspirantes a obtener el permiso de conducción.

El problema, asegura, es recurrente: «Siempre que pasamos ahí, tenemos problemas». Y no es para menos. La peculiaridad de esta rotonda radica en la descompensación entre los carriles de acceso y los que existen en su interior. Como explica el instructor: «Fíjate en estas circunstancias, llegamos por una vía de tres carriles y dentro de la glorieta hay solo dos carriles».

La descripción de la situación ilustra perfectamente por qué esta glorieta genera tantos suspensos. El profesor señala que, en condiciones normales, los examinados circulan por el carril central de acceso, mientras que los vehículos procedentes de la M-50 lo hacen por el derecho. Y ahí surge el conflicto: «El alumno llega por el carril central y lo que ocurre es que el coche que va por la derecha entra a la derecha, el coche que va por el carril tercero entra al segundo carril y nosotros nos quedamos ahí en medio con el siguiente problema».

Según el instructor, las consecuencias en pleno examen son desastrosas: «Algunos alumnos entran y van a la derecha sin mirar y no ceden el paso, suspenso». Otros, en cambio, cometen el error opuesto: «Otros se meten a la izquierda sin controlar los que entran por la izquierda, también suspenso».

La teoría frente a la práctica

Llegados a este punto, surge la pregunta clave: ¿cómo se debe actuar ante una glorieta con estas características? «Primero os voy a decir cómo sería legalmente y luego cómo os aconsejo yo que lo hagáis el día del examen», señala.

«Fijaros, si tenemos tres carriles para entrar en la glorieta y dentro de la glorieta solo hay dos, el que va por el carril derecho entraría al carril derecho, los que vamos por el carril del medio entraríamos al carril interior… y es el del tercer carril el que tiene que ceder el paso», confiesa.

No obstante, el profesor sabe que en la práctica la situación puede ser más compleja y recomienda una estrategia más segura: «Con tiempo vamos a intentar cambiarnos al carril derecho, vamos a ceder el paso y vamos a intentar cambiarnos al carril derecho para entrar en la glorieta por el carril derecho». La clave, según insiste, es la anticipación: «De esa manera, vayas donde vayas, va a ser mucho más sencillo. Luego anticípate y cámbiate al carril derecho».

Noticia Relacionada Hospitalizado para sacarle un pinganillo tras copiar en un examen de conducir en Écija María José Lora Varios alumnos fueron descubiertos con sistemas inalámbricos en la ropa y en los oídos durante una prueba teórica

El instructor no se olvida de ofrecer alternativas para aquellos que no logran hacer la maniobra a tiempo. «Si no te da tiempo y ya llega la línea continua, bueno pues vas por el carril del medio, observa a tu derecha, observa a tu izquierda y entra directamente al segundo carril, que se puede entrar perfectamente». Una vez dentro, el consejo es claro: «Luego vamos circulando y si no dicen salir por la primera o la segunda pues ya recuerda que hay que abandonar la glorieta siempre por el carril de la derecha, es decir que tendrás que colocarte al lado derecho». Y si las circunstancias no acompañan, mejor no arriesgar: «Si no te da tiempo porque el carril de la derecha está ocupado pues das otra vuelta y te vuelves a colocar».

La advertencia de Autoescuela Merinero pone de relieve cómo ciertas infraestructuras, diseñadas para dar fluidez y seguridad al tráfico, pueden convertirse en auténticas trampas para los aspirantes a conductor. La glorieta de Móstoles no es solo un punto negro en los exámenes, también es un recordatorio de la importancia de la anticipación, la observación y el respeto de las normas. Al fin y al cabo, como repite el profesor a sus alumnos, superar esta prueba no consiste solo en aprobar, sino en aprender a circular con seguridad, dentro y fuera de las rotondas más complicadas.