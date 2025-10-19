Suscribete a
Es madre a los 16 años y hace balance de cómo es su vida desde que nació su hijo: «Mis padres me dijeron...»

Teresa tuvo claro desde el principio que no quería abortar y agradece a su familia el apoyo recibido. Lo ha contado en 'Espejo Público'

María Carbajo

Ser madre adolescente es un dilema más común de lo que pueda parecer, aunque en las últimas décadas la concienciación, conocimiento y acceso a los anticonceptivos ha disminuido los embarazos entre los 15 y los 19 años.

Sin embargo, ocurre, y en ese ... grupo se encuentra Teresa, una joven de 16 años que ha contado su historia a 'Espejo Público'. Se quedó embarazada de su pareja, un año menor que ella, y tuvo claro desde el principio que quería tener el bebé sí o sí.

