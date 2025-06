Lara Álvarez: «El pilates es eso que haces que parece que no haces nada y lo trabajas todo»

Lara Álvarez es uno de los rostros más reconocibles de la televisión nacional. Parte del gran público la conoció cuando presentó los deportes en cadenas como LaSexta o Cuatro o su trabajo como reportera.

Otros la reconocen gracias a que, durante años, ha sido la presentadora del reality Supervivientes desde Honduras, donde era la encargada de estar con los debates en la isla y presentar los juegos de líder o de recompensa.

La presentadora decidió dar un nuevo giro a su vida profesional y se desvinculó de Mediaset. Esta semana Álvarez estrena nuevo formato, La Conexión, que se emitirá en TVE.

Lara Álvarez habla sobre el pilates que practica

Más allá de esta faceta profesional, la presentadora asturiana se caracteriza también por mantenerse en forma y, de hecho, en ocasiones comparte sus rutinas ya sea a través de sus redes sociales o en entrevistas.

Así ha sido esta última vez. Lara Álvarez ha hablado con 'InStyle' sobre el entrenamiento de fuerza y, más concretamente, sobre el pilates. Explica a la revista que desde 2023 practica esta disciplina.

Reconoce que no se esperaba que fuera un ejercicio exigente: «Ahora me doy cuenta de que el pilates es eso que parece que no haces nada y lo trabajas todo». Como recoge el citado medio, la presentadora suele compartir imágenes de sus entrenamientos, que guía la instructura Vanessa Sikale.

Entre las cosas que destaca del pilates se encuentran la respiración o los movimientos, que tienen que ser precisos porque «cada gesto cuenta».

Entre los beneficios del pilates con máquinas, como el que practica Lara Álvarez, destacan la posibilidad de adquirir una mayor fuerza y tonificación muscular, mejorar la flexibilidad, la postura, la movilidad articular y la reducción del estrés.

En las últimas semanas, la periodista ha sido también noticia por su ruptura con el piloto Perico Durán. Fue la presentadora quien confirmó que ya no estaban juntos, aunque sí insistió en que todo ha quedado de forma amistosa con «el mismo respeto y amor» que durante el noviazgo.

También el piloto se pronunció explicando que «normalizar el amor consciente no es fácil» y recalcó que a pesar de las circunstancias Álvarez seguía siendo «una persona importantísima» en su vida.