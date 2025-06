Perico Durán se pronuncia por primera vez sobre su ruptura con Lara Álvarez

Fue a finales de 2024 cuando una revista publicó unas fotografías de la presentadora Lara Álvarez, de 38 años, con Perico Durán. Un amor del pasado con quien se estaba dando una segunda oportunidad después de años distanciados y con quien, por primera vez, había dado el paso de compartir su amor en redes sociales. «Estoy muy ilusionada», confesó el pasado mes de diciembre.

Un amor que no duró demasiado pues, a mediados del pasado mes de mayo, la propia presentadora confirmaba que volvía a estar soltera. «A veces con quererse no basta y con el mismo respeto y amor con el que hemos mantenido la relación, así lo hemos dejado», le dijo al periodista Javier de Hoyos, sorprendiendo a todos por la discreción que siempre ha caracterizado a la asturiana.

Ahora, mes y medio después de que cada uno tomase caminos por separado, ha sido Perico Durán el que se ha querido pronunciar sobre la ruptura con la famosa presentadora de televisión. Durante una entrevista concedida en Cope, el piloto opinó que habría que «normalizar que el amor consciente no es fácil»: «Cuando tú has trabajado, has entendido, sigues haciéndolo, construyes una vida que puedes considerar plena, a excepción de ese compañero de viaje o ese proyecto de vida que quieras construir con alguien, eliges desde otra posición. Las relaciones van y vienen», comentó. «Creo que muchas veces también cuando te das cuenta de que no puedes aportar ni recibir de la otra persona lo que esperas, un acto de amor también enorme es dejar ir», añadió dejando claro que su ruptura fue «en paz, muy bien dejado, con todo el deseo positivo», al igual que hizo ella en su momento. «Nos hemos respetado al cien por cien, hemos sido leales, nos hemos querido y apoyado en lo bueno y en lo malo».

Aunque finalmente la pareja no consiguió «hacia donde habíamos soñado», pero no lo ve como un fracaso, todo lo contrario: «Es un triunfo del amor consciente, del amor sano, y estoy muy orgulloso de cómo lo hemos hecho». Y ha dejado claro que entre ellos nunca ha habido ningún tipo de rencor: «Nunca ha habido una mentira, una palabra más alta que otra ni un daño el uno al otro» y que siempre querrá a Lara: «Es una persona importantísima para mí, a la que admiro muchísimo y a la que siempre le desearé lo mejor», sentenció.