Kylian Mbappé se sincera sobre lo que más le gusta de España: «En Francia no estaba acostumbrado»

El delantero galo lleva más de un año instalado en Madrid, donde ha tratado de adaptarse a las costumbres españolas, que poco tienen que ver con su país natal

Mbappé confirma la comida que más le ha gustado desde que ha llegado a España: «Me encanta la combinación»

Kylian Mbappé se sincera sobre lo que más le gusta de España: «En Francia no estaba acostumbrado»
Kylian Mbappé se sincera sobre lo que más le gusta de España: «En Francia no estaba acostumbrado»
María Albert

María Albert

Ha pasado ya algo más de un año desde que Kylian Mbappé (París, 1998) llegara a instalarse en España tras fichar por el Real Madrid después de años de rumores. Desde entonces, y como estaba previsto, el futbolista francés se ha convertido ... en la gran estrella del equipo blanco, donde acumula ya 58 goles, una cifra que seguirá alargando a lo largo de esta nueva temporada. Y es que el galo lo tiene claro: quiere convertirse en una leyenda para la afición merengue.

Descarga la app