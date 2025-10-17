Kylian Mbappé se sincera sobre lo que más le gusta de España: «En Francia no estaba acostumbrado»

Ha pasado ya algo más de un año desde que Kylian Mbappé (París, 1998) llegara a instalarse en España tras fichar por el Real Madrid después de años de rumores. Desde entonces, y como estaba previsto, el futbolista francés se ha convertido ... en la gran estrella del equipo blanco, donde acumula ya 58 goles, una cifra que seguirá alargando a lo largo de esta nueva temporada. Y es que el galo lo tiene claro: quiere convertirse en una leyenda para la afición merengue.

Fue este pasado verano de 2024 cuando el delantero decidió marcharse del PSG tras toda una vida jugando en la Ligue 1 de Francia. Dejando su país natal atrás por primera vez, Mbappé se mudó hasta la capital español y, desde entonces, reside en la prestigiosa urbanización La Finca, en Pozuelo de Alarcón, una de las zonas residenciales más exclusivas y seguras de la comunidad. Allí ha descubierto una vida nueva, ha practicado su español y se ha adaptado a las costumbres nacionales, que le han dejado gratamente sorprendido.

Así se lo contó hace unos días al exfutbolista argentino Jorge Valdano, al que concedió una entrevista íntegra en para el programa de Movistar+'Universo Valdano'. Durante esta charla, el que fuera director deportivo del Real Madrid hasta 2009 quiso saber si se había adaptado fácilmente su nueva vida en España y qué era lo que más le había sorprendido de su estancia desde que había fichado por el club blanco.

Mbappé se sincera sobre lo que más le gusta de España

Ante esta cuestión, Mbappé aseguró que le gustaban «muchísimas cosas de España», un territorio del no sabía realmente mucho antes de mudarse desde París. «Yo no conocía bien el país. Siempre he vivido en Francia, solo he venido para algún partido de Champions y algunas vacaciones... Pero yo no conocía nada de la cultura española», comentó el astro galo.

Entre las cosas que más le habían sorprendido de estos meses instalado en Madrid, el delantero destacó que los españoles eran «gente muy amable». «Me han dado muchísimo cariño desde el primer día y desde antes. Yo he llegado y ya era como si fuera parte de la familia del Real Madrid. Parece que yo soy un jugador español», explicó bromeando la estrella, a la que muchos apodan como 'Donatello'.

«Los españoles son gente muy amable. Me han dado muchísimo cariño desde el primer día» Kylian Mbappé

Desde que llegó a España, Mbappé sintió muy de cerca el cariño de los aficionados estando «fuera de casa», algo que hasta entonces no había vivido tan cerca en su Francia natal. «Eso me sorprendía mucho porque yo no estaba acostumbrado a tener muchísimo cariño», reveló el parisino, que por ello ha tratado de agradecer públicamente siempre el apoyo que ha recibido de parte de sus seguidores.

«Eso te da mucha alegría, saber que la gente te valora, que la gente tiene respeto por tu trabajo, te respetan como jugador y como persona... Eso es muy bueno y disfruto mucho de mi tiempo por el momento en España», sentenció el deportista.

«No estaba acostumbrado a tener muchísimo cariño fuera de casa. Eso te da mucha alegría, saber que la gente te valora»

Lo que más aprecia Mbappé de los madrileños desde que se instaló en la capital

Valdano quiso saber también cómo era el día a día de Mbappé y si solía salir por Madrid cuando tenía días libres, algo que ha cambiado mucho en los últimos meses, según reveló el propio futbolista: «Cuando llegué, el club me decía siempre que me quedara en casa porque la gente me esperaba mucho en la ciudad. Mis primeros meses en Madrid fueron un poco más complicados en este tema: me esperaban a mí en todos los sitios, así que me quedaba en casa».

Ahora, más adaptado a la capital española y con más experiencia, Mbappé no tiene reparto en acudir con más asiduidad a la ciudad. «Ahora que puedo salir por Madrid, pienso que la gente respeta mucho la privacidad. Claro que hay gente que te pide cosas y es algo normal, es parte de mi vida, pero la gente, como ya he dicho, es muy amable», apreció el galo.

«El club me decía que me quedara en casa porque la gente me esperaba mucho en la ciudad. Ahora que puedo salir por Madrid, pienso que la gente respeta mucho la privacidad»

«Siempre quieren ayudar. Yo estaba con mi familia, mi familia no habla español. Al final son siempre cariñosos con mi familia y eso se nota y me gusta mucho», aclaró Mbappé.