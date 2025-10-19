Getafe - Real Madrid: horario, canal de televisión y dónde ver en televisión y online el partido de la Liga hoy

Tras el parón por los compromisos de la selección española, vuelve a escena la Liga, en la que el Real Madrid afronta este domingo su partido correspondiente a la novena jornada del campeonato. Un encuentro en el que se enfrentará al Getafe en ... un nuevo derbi entre conjunto de la Comunidad de Madrid.

El equipo de Xabi Alonso se presenta a esta cita con el objetivo de mantener el liderato de la Liga que agarró en la última jornada gracias a su victoria ante el Villarreal y el tropiezo del Barcelona en el Sánchez Pizjuán de Sevilla. El conjunto blanco busca los tres puntos en el Coliseum para poder seguir en lo más alto de la clasificación.

La visita a Getafe no ha resultado sencilla para el Madrid en las últimas temporadas y este domingo José Bordalás intentará volver a complicar el partido al equipo blanco, que podrá contar con los jugadores que sufrieron problemas físicos durante el parón de selecciones.

El Getafe afronta el duelo ante el líder sin angustias en las clasificación, en la que aparece en la zona templada después de haber sumado tres victorias y dos empates en sus ocho encuentros de Liga.

Horario del Getafe - Real Madrid hoy

El atractivo Getafe - Real Madrid, encuentro que se disputa este domingo en el Coliseum correspondiente a la jornada 9 de la Liga, está programado para las 21.00 horas. Un partido en el que el estadio del club azulón rozará de nuevo el lleno.

Dónde ver el Getafe - Real Madrid en televisión y online

El encuentro de Liga entre el Getafe - Real Madrid podrá verse en directo por televisión a través de la retransmisión del canal Movistar Plus. Los aficionados también podrán seguir el minuto a minuto del encuentro de la jornada 9 de Liga a través de la web de ABC.es, donde los lectores podrán encontrar al término del encuentro la mejor crónica.