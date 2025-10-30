Suscribete a
José María Verdú, médico de familia: «Aumentan los factores de riesgo cardiovascular: hipertensión, colesterol, obesidad, diabetes… porque nos estamos alejando de la dieta mediterránea»

El experto en salud explica que los cambios demográficos están impactando de forma directa en el volumen y la complejidad de los casos

Jorge Herrero

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En la estructura de cualquier sociedad contemporánea, pocos vínculos son tan determinantes como el que se establece entre la ciudadanía y la atención primaria. El médico de familia, figura a menudo invisibilizada por la urgencia de lo inmediato, es quien acompaña a la ... población en sus dolencias cotidianas, en el seguimiento de enfermedades que requieren constancia y en la escucha cercana de los problemas que no siempre se explican con una analítica. Su labor no consiste únicamente en diagnosticar o recetar, sino en comprender la realidad humana que hay detrás de cada consulta, adaptándose a contextos cambiantes, nuevas necesidades y desafíos sanitarios que se modifican con la evolución demográfica y social. En este sentido, José María Verdú, que ejerce como médico de familia en el CAP de Sant Martí de Provençals, en Barcelona, ha descrito en una entrevista concedida a RAC1.cat cuáles son las dolencias y problemáticas de salud que con mayor frecuencia atiende en su consulta diaria.

