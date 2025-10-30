España tiene más médicos que nunca, pero mal distribuidos y no todos están en la sanidad pública

Suscribete a
Una médico, en su consulta en un centro de salud
Elena Calvo

España tiene más médicos que nunca, pero la indiscutible sobrecarga de los profesionales del sistema sanitario se debe a una ausencia de planificación y a fallos en la gestión, así como a importantes desigualdades entre territorios. Así se desprende del 'Estudio sobre Demografía Médica ... 2025' elaborado por la Organización Médica Colegial. Según sus datos, hay en España actualmente 310.558 facultativos colegiados, 275.963 de ellos en activo, unas cifras muy por encima de las que se daban en 2017, cuando había 253.796 profesionales colegiados, con 221.470 en activo. Pero en la próxima década se jubilará el 25 por ciento, y aunque la tasa de reposición es alta en algunas especialidades, otras requieren de una importante planificación.

