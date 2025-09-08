Quién es Valeria Vegas, concursante de 'MasterChef Celebrity 10': su verdadero nombre, su marido y su papel como referente trans

El nombre de Valeria Vegas ha ganado popularidad en los últimos años. Con una carrera profesional ligada al mundo de la televisión y los medios de comunicación, la valenciana tiene un nuevo desafío por delante.

Es una de las concursantes de 'MasterChef Celebrity 10', el programa de cocina de TVE en el que varios famosos tienen que demostrar su talento en los fogones. Esta experiencia la vivirá junto a Rosa Benito, Mariló Montero, Alejo Sauras, Charo Reina, entre otros.

Se trata de un reto complicado, pues convencer a los exigentes paladares de Jordi Cruz, Pepe Rodríguez o Samantha Vallejo-Nágera no es fácil. Sin embargo, no hay nada que se le resista a Valeria Vegas. Así lo demuestra su currículum laboral, pero también el personal. Conocemos su lado más íntimo.

Su verdadero nombre y su edad

Valeria Martínez Zaragoza, más conocida como Valeria Vegas, nació en Valencia el 8 de agosto de 1985. Por lo tanto, tiene 40 años.

Sus estudios y su trayectoria profesional

A Valeria Vegas siempre le ha llamado la atención la industria mediática. Por ello, decidió estudiar Comunicación Audiovisual en su ciudad natal y en 2015 se mudó a Madrid.

La valenciana colabora como periodista en medios como Vanity Fair España, Lecturas, El Mundo, entre otros. También ha participado en tertulias de radio y es un rostro habitual en televisión. La hemos podido ver en 'Hormigas blancas', 'La hora de La 1', 'Y ahora Sonsoles' o 'Drag Race España'.

Vegas es autora de '¡Digo! Ni puta, ni santa. Las memorias de La Veneno'. Más tarde, en 2020, Atresmedia estrenó 'Veneno', la serie biográfica creada por Los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi) y basada en su libro.

A este proyecto hay que sumar otros como 'Vestidas de azul' (2019) o 'La mejor actriz de reparto' (2023). Asimismo, es guionista y directora de 'Súper Sara', cuyo reparto está formado por artistas como Alaska, Bibiana Fernández, Chelo García Cortés, Norma Duval, Boris Izaguirre, Loles León, entre otros.

Su marido

Valeria Vegas lleva 17 años enamorada de Isabelo del Toro, arquitecto de profesión. «Es un señor maravilloso, 14 años mayor que yo y que considero que es el amor de mi vida. Me quiere, me comprende, me anima», asegura en una entrevista para ABC.

La valenciana reconoce que, como cualquier pareja, discuten. Sin embargo, se reconcilian rápidamente. «Me siento muy mimada por él. Siento que tenga mucha suerte», declara a este diario.

Su papel como referente trans

Valeria Vegas relata en la charla con ABC que siempre tuvo claro quién era, aunque su transición no se produjo hasta los 20 años. «Me di cuenta que no quería seguir viviendo así. Sentía que cada día que pasaba era uno menos de vida. Lo sentía muy dramático. Ahora, si me muero, lo haría muy feliz», reconoce.

La proyección pública que le ha otorgado su profesión ha favorecido que pueda alzar su voz para reivindicar el activismo transexual. Eso sí, ella misma reconoce en una entrevista para 'La Vanguardia' que es algo que nunca ha buscado. «Yo no me he postulado para ser referente trans, pero tampoco lo puedes evitar. A mí me pesa porque detrás hay una responsabilidad que no quiero asumir», se sincera.