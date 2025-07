Una inglesa que reside en España alucina con lo que ve al ir al médico: «Allí no lo hacemos»

La brecha cultural entre países se puede advertir de muchas maneras. Desde hábitos alimentarios hasta los detalles más simples y que, por lo general, carecen de cualquier importancia. Pero en ocasiones están ahí, en esos pequeños gestos, las grandes diferencias.

Quien mejor puede apreciar todo ello es quien se mueve más por el mundo. También, aunque no haciéndolo en demasía, aquella persona que vive fuera de su país de nacimiento. Todo cambio conlleva un proceso de adaptación que abarca todos los niveles, y no siempre la lengua tiene por qué ser el principal obstáculo a la hora de afrontar una mudanza.

Por ejemplo, los ingleses, muy arraigados a su idioma y con dificultades para aprender otros al ser el de ellos el más universal. No es el caso de Anna, una inglesa que reside en España y que, a través de su cuenta de TikTok annainespana, y en un castellano casi perfecto, comenta diferentes situaciones que va experimentando en nuestro país.

En uno de sus últimos vídeos, Anna ha expuesto algunas situaciones cotidianas que ha empezado a hacer desde que reside en España y otras que, por una mera cuestión cultural, dejó de hacer desde que emigró de Inglaterra.

Lo que esta inglesa ha dejado de hacer tras mudarse a España

Anna pone en situación a aquellos que ven el vídeo. «Soy inglesa y llevo dos años viviendo en Madrid», comenta. Lo cierto es que, por su acento, no da esa sensación, y hasta muchos usuarios han querido dejarle un comentario para valorar eso mismo.

Desde luego, una diferencia evidente entre ambos países es la climatología. Aunque depende de las regiones, pero, por lo general, en España abundan más los días soleados que en Inglaterra, por lo que esta inglesa ha dejado de realizar una costumbre inglesa desde que vive en nuestras fronteras.

«En Inglaterra, cuando tenemos un día soleado, salimos corriendo a la calle»

«Cuando hay un día soleado en España ya no salgo corriendo a la calle para tomar el sol, porque eso es lo que hacía en Inglaterra. En Inglaterra no tenemos tantos días soleados, así que, cuando tenemos uno, salimos corriendo a la calle para aprovechar el día», asegura.

No es el único hábito que ha modificado. «Ya no me maquillo tanto, en Inglaterra me maquillaba mucho más. No sé si es porque yo he cambiado o porque tengo mis pequitas en la cara y no quiero cubrirlas, no sé».

Esta no deja de ser una cuestión más personal y que tampoco parece haber sido producto de un cambio de cultura. Ahora bien, Anna cita un tercer aspecto que sí está relacionado con la manera de ser en uno y otro país.

El detalle que más le ha sorprendido

Pero, sin duda, lo que más ha destacado Anna es algo que ella no hacía en Inglaterra y que ahora sí. No solo lo nombra, sino que lo valora muy positivamente y, afirma, es más acorde con su manera de ser.

«Ahora, cuando entro en una sala de espera, por ejemplo, en el médico, yo saludo a la gente y digo 'buenos días'». Un simple gesto de educación nada habitual en su lugar de procedencia.

«Si allí entras en una sala de espera y saludas, sería un poco raro»

«Me di cuenta de que es algo que hacéis aquí, pero en Inglaterra no lo hacemos. Si allí entras en una sala de espera y saludas a la gente, sería un poco raro. En ambientes así mantenemos el silencio, no sé por qué, creo que prefiero la manera española, tiene más sentido de comunidad», ensalza.