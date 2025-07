Un camarero desvela cuál es el producto con el que gana más dinero un bar: «Multiplicas por mucho el beneficio»

La hostelería es uno de los motores clave de la economía en España, especialmente en verano. En esta época, el buen tiempo y la llegada de millones de turistas hace que los bares, restaurantes y chiringuitos multipliquen su actividad, generando mayores beneficios.

Con una vida social que gira, en gran medida, en torno a bares y restaurantes, España alberga alrededor de 270.000 establecimientos, según datos del informe UVE Data Market Horeca. Además, la hostelería da empleo a millones de personas y supone cerca del 6% del PIB nacional.

Sin embargo, la rentabilidad de estos establecimientos varía dependiendo de factores como la ubicación, la calidad del servicio o la estacionalidad. También del producto que se venda, ya que unos generan mayores beneficios que otros.

En este sentido, Abraham Galera, camarero y hostelero, ha revelado cuál es el producto que genera más rentabilidad a los bares. Lo ha hecho en el podcast 'Rompiendo esquemas', de Carlos Navarro.

El producto que da más dinero a un bar

«¿Qué es lo que mas beneficio deja en un bar?», es la pregunta directa que realiza Navarro a este joven camarero, quien tiene clara su respuesta: «Es un clásico, pero el alcohol, está claro».

De esta forma, Galera desmiente el mito de que el café es el producto que produce mayores ganancias a los establecimientos hosteleros. Y es que, tal y como explica el camarero, pese a que cueste solo «10 céntimos» no genera un gran margen de beneficio.

Tal y como explica Galera, a simple vista las cuentas pueden parecer halagüeñas: «Me ha costado 20 euros la bolsa, he sacado 100 cafés, son 200 euros, he multiplicado por 100». Sin embargo, la rentabilidad no es tanta: «Al final no es ese coste real, porque te ha costado más allá».

En este sentido, el camarero señala que no solo es el gasto del producto como tal, sino que también hay que tener en cuenta el tiempo que el cliente está en el bar, el gasto de wifi, de limpieza o el propio servicio. Esto, teniendo en cuenta que el precio de venta es de poco más de un euro, no da un resultado tan positivo: «Si lo vendieras a 7 euros, sí»

En cambio, el margen de beneficio del alcohol es mucho mayor, «según el precio al que lo tengas» a la venta. Pero Galera no se refiere a la cerveza o al vino, sino a las bebidas espirituosas o destiladas. «La gente compra una botella de Ballantine's -marca de whisky- por 20 euros. Con dos o tres cubatas, ya la tienes [amortizada]. Y si sacas 10 o 12, pues multiplicas por mucho algo rápido», explica.