Última hora
La juez que investiga la muerte de Isak Andik, fundador de Mango, imputa a su hijo

Horóscopo de hoy viernes 17 de octubre de 2025

Consulta la predicción del horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco y averigua qué te depara hoy 17 de octubre en el amor, el trabajo y la salud

Horóscopo de hoy viernes 17 de octubre. Consulta la predicción diaria para tu signo del zodiaco
Horóscopo de hoy viernes 17 de octubre. Consulta la predicción diaria para tu signo del zodiaco

ABC

Explora la predicción del horóscopo de hoy viernes 17 octubre de tu signo del zodiaco. Anticípate y descubre qué te deparan los astros para la jornada de hoy. ¿Cómo te irá en en tu puesto de trabajo? ¿Alguna sorpresa en el amor o todo ... seguirá igual? Y económicamente… ¿cambiará mi tesitura?, ¿es buen momento para echarme en manos de los juegos de azar? Descubre si la fortuna está del lado de tu signo zodiacal o si, por el contrario, es mejor no aventurarse y andarse con mesura. Según parece, el día de hoy puede venir algo complicado para algunos signos zodiacales. Pero que no cunda el pánico, los movimientos astrales siempre son generosos y también dan lugar a vientos favorables para tomar esas decisiones que muchos tenemos pendientes desde hace tiempo.

