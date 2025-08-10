Horóscopo de hoy lunes 11 de agosto: consulta la predicción sobre amor, trabajo y salud ¿Quieres saber tu predicción del horóscopo de hoy sobre el amor, el trabajo, la salud y el dinero? Descubre lo que te deparan los astros según tu signo del zodiaco

Si quieres conocer lo que te espera en el día de hoy en el trabajo, la salud o el amor, ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy lunes 11 de agosto para tu signo zodiacal. Anticípate al azar y prepárate con tiempo ante lo qué te deparan los movimientos astrales para hoy lunes: ¿será un buen día en la oficina o será mejor mantener un perfil bajo para evitar marrones? ¿Y en el plano emocional?, ¿me sonreirán las fuerzas del universo? Evita sorpresas innecesarias y echa un vistazo a las previsiones del horóscopo de ABC de hoy para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Emplear el dinero en la diversión puede ser una buena inversión si no te excedes. Necesitas liberarte de la presión que sufres, pero evita irte al extremo y no abandones tus obligaciones. Busca el equilibrio entre el ocio y la responsabilidad para disfrutar sin que eso afecte tus compromisos.

Tauro

No te compliques demasiado la vida, especialmente si es por una persona que ya ha demostrado en otras ocasiones que no merece que pierdas el sueño por ella. Prioriza tus intereses y tu bienestar, y no dejes que te arrastren problemas ajenos que solo te restan energía y tranquilidad.

Géminis

Tu mente está especialmente abierta a los cambios en estos días, incluso en lo relacionado con el lugar de residencia o de trabajo. Puede que pronto se concrete alguna de estas ideas. Mantente receptivo y analiza bien las oportunidades, porque un cambio podría ser muy positivo para ti.

Cáncer

Las cosas en el trabajo van viento en popa y no se prevén dificultades. Todos tus esfuerzos se ven recompensados casi de inmediato, lo que te permitirá conseguir una estabilidad duradera. Aprovecha este buen momento para consolidar tu posición y planificar nuevos objetivos profesionales.

Leo

En ocasiones pareces estancado en el tiempo, y en días como hoy solo piensas en lo feliz que fuiste, despreciando el presente por culpa de la melancolía. Debes reponerte y valorar lo que tienes ahora. Vive el presente con gratitud y abre los ojos a las oportunidades actuales.

Virgo

Tu natural magnetismo atraerá hoy a personas de todo tipo. Disfrutarás haciéndote querer y aumentarás tu círculo de amistades con facilidad. Sin embargo, ten cuidado con las promesas que haces, ya que podrías comprometerte en exceso y luego no poder cumplir con todos.

Libra

Estás muy pendiente de la reacción de una persona respecto a un asunto laboral, pero al final no tendrá tanta importancia como crees. No te preocupes tanto, porque las cosas fluirán mejor de lo que imaginas y no afectarán negativamente tu desempeño ni tu reputación.

Escorpio

Si quien te ama también trata de dominarte, esa relación puede ser perjudicial para ambos. Debes imponer tu individualidad cuanto antes si quieres que la relación sea duradera y satisfactoria. El respeto mutuo y la libertad son fundamentales para construir un amor sano.

Sagitario

La aparición de personas desconocidas en tu vida te enriquecerá en la comprensión del mundo que te rodea. Son una compañía muy aconsejable y te aportarán nuevas perspectivas y aprendizajes. No temas abrirte a nuevas amistades y experiencias, porque te beneficiarán mucho.

Capricornio

Tus estudios necesitan un poco más de atención por tu parte. Si te pones al día y te organizas, conseguirás quitarte un peso de encima y te sentirás más libre para abordar otras actividades que te interesan. La disciplina en este aspecto te traerá tranquilidad y satisfacción.

Acuario

No es el mejor momento para mostrarte exigente con tu pareja. Déjale un poco de libertad y ten paciencia, ya que la confianza y el espacio son esenciales para una relación sana. En la salud no se esperan novedades, pero no bajes la guardia y mantén tus buenos hábitos.

Piscis

No tienes razones para renegar de tu personalidad, aunque tu carácter explosivo y a veces testarudo te traiga algún problema en ciertos momentos. Modérate cuando sea necesario, pero no cambies tu esencia. Aprende a canalizar tu energía y usa tu carácter a tu favor.

En ABC.es también puedes leer las predicciones del horóscopo mensual y anual. O si lo deseas, también puedes echar un vistazo a tu animal del horóscopo chino y consultar cómo será este año 2025 según el animal que seas (de los 12 que existen en la mitología china).

Más temas:

Astrología

Horóscopo