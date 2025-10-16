Suscribete a
Una hija de unos hosteleros españoles, tajante con Jordi Cruz por lo que dice de las jornadas de 14 horas en restaurantes: «Entiendo que te resulte precioso»

El afamado cocinero ha levantado una buena polvareda entre los profesionales de la hostelería por unas declaraciones

Jordi Cruz explica cómo cocina el flan con la receta que le ha enseñado Pepe Rodríguez : «Quedan perfectos»

Pepe Rodríguez, tajante sobre qué personas tienen prohibido comer en su restaurante El Bohío

I. A

«En cinco años ha variado la forma de pensar de nuestro oficio. Hemos pasado de ser espartanos, de meterle 14 horas, de verlo como algo bonito y sacrificado a buscar un equilibro, a hacer solo ocho horas, a entenderlo de una forma totalmente distinta». ... Estas contundentes declaraciones de Jordi Cruz - uno de los chefs con más prestigio del panorama nacional - generaron críticas y debate en la opinión pública y redes sociales.

