Un experto en plantas explica qué significa que las hojas se pongan amarillas y marrones: «Es por...»

Cuidar una planta puede parecer sencillo, pero lo cierto es que es una tarea repleta de desafíos. Es fundamental entender las necesidades específicas de cada especie, ya que no todas son iguales. Además, pueden surgir problemas externos como la falta de luz ... solar, el riego o las plagas.

Por lo tanto, para lograr que una planta se mantenga saludable, no solo hay que prestarle atención. También es importante poseer una serie de conocimientos que nos permita solventar cualquier inconveniente que surja.

Una de las complicaciones más habituales ocurre cuando las hojas de este ser vivo se vuelven amarillas y marrones. En un principio se puede pensar que es algo normal o que está relacionado con la estación del año en la que nos encontramos. No obstante, se trata de algo a tener en cuenta. Así lo confirma Álvaro Pedrera, experto en plantas. El profesional explica por qué adquieren este color y qué significa.

Un experto en plantas explica qué significa que las hojas se pongan amarillas y marrones

Álvaro Pedrera confirma que si las hojas de tu planta se ponen color amarillo o marrón en la punta, es un indicador de que algo va mal. En un vídeo publicado en su perfil de Instagram explica por qué ocurre esto y cuál es el error que se está cometiendo. «El 90% de las plantas de interior que mueren es por regarlas demasiado», asegura.

En este sentido, el profesional indica que «las raíces se pudren y las hojas se ponen amarillas y marrones». «La planta corre el riesgo de morirse», advierte.

Álvaro comenta que recuperarlas y conseguir que estén sanas de nuevo «es difícil, pero no imposible». Así pues, detalla cinco pasos que puedes seguir para lograrlo.

Los cinco pasos para recuperar una planta con las raíces podridas, según el experto 1. Saca el cepellón de la maceta y déjalo secar durante un día.

2. Quita todo el sustrato antiguo.

3. Si ves que hay raíces podridas (cuando están negras o secas), tienes que recortar con cuidado las que estén mal.

4. Plántala otra vez con un sustrato nuevo, pero asegúrate de que sea el correcto para esa especie.

5. Espera cuatro o cinco días sin regar y cuando lo vuelvas a hacer, reduce muchísima la cantidad de agua y la frecuencia.

Por último, el experto en plantas aconseja apuntarlo en un calendario para llevar la cuenta de los días.