Suscribete a
ABC Premium

Un experto en plantas explica qué significa que las hojas se pongan amarillas y marrones: «Es por...»

Álvaro Pedrera asegura que estos colores son un indicador de que algo va mal

Una experta en limpieza da un sencillo truco para que la ropa se seque mucho más rápido tras lavarla: «Absorbe la humedad»

Un experto en plantas explica qué significa que las hojas se pongan amarillas y marrones: «Es por...»
Un experto en plantas explica qué significa que las hojas se pongan amarillas y marrones: «Es por...» Pexels/Instagram
Inés Romero

Inés Romero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cuidar una planta puede parecer sencillo, pero lo cierto es que es una tarea repleta de desafíos. Es fundamental entender las necesidades específicas de cada especie, ya que no todas son iguales. Además, pueden surgir problemas externos como la falta de luz ... solar, el riego o las plagas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app