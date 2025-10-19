Álvaro Pedrera, experto en plantas, sobre cómo conseguir que sobrevivan al frío y al invierno: «Para que lleguen perfectas a la primavera, haz esto»

Tener una planta en casa es, para muchos, un elemento decorativo que convierte las estancias en un espacio más agradable. Sin embargo, cuidar de este ser vivo es una tarea más complicada de lo que parece.

Para que una planta se mantenga sana ... , es fundamental tener claros varios aspectos. Uno de ellos es entender que no todas las especies son iguales ni tienen las mismas necesidad. Por ello, es importante conocer qué cantidad de agua al día necesita cada una o saber cómo actuar ante una plaga.

Otro reto importante es lograr que sobrevivan al invierno. El frío y la disminución de la luz solar afectan directamente a su salud. Y es que algunas no están preparadas para esta estación del año. Además, errores comunes como, por ejemplo, regarlas igual que en verano pueden llevarlas al deterioro.

De esto mismo habla Álvaro Pedrera, experto en plantas. En unos de sus vídeos publicados en Instagram explica cómo conseguir que este ser vivo no se muera cuando se produce un fuerte descenso de las temperaturas.

Cómo conseguir que las plantas sobrevivan al invierno, según el experto

Álvaro Pedrera, experto en plantas, indica que el frío y la falta de luz pueden ser «letales» para aquellas que se encuentren en interiores. El profesional señala que se deben «ajustar los riegos», aunque solo con esto «no es suficiente». «Te las puedes cargar», avisa.

Por ello, ha compartido con sus seguidores una serie de recomendaciones para saber cómo cuidarlas en esta época del año. «Si quieres que sobrevivan al invierno, haz esto. No dejes que se mueran», comenta.

En primer lugar, Álvaro recomienda moverlas a zonas más iluminadas. «Acércalas a ventanas que no suelas abrir y, si hay sol directo, usa cortinas finas para filtrar los rayos. Esto va para todas tus plantas, incluso las que aguantan con poca luz. En invierno, más luz les ayuda a mantenerse fuertes», subraya.

Los consejos del experto en plantas 1. Muévelas a zonas más iluminadas

2. Aléjalas del calor

3. Aumenta la humedad

El segundo paso es alejarlas del calor. El experto lo aclara: «Los radiadores y chimeneas pueden ser letales si están demasiado cerca. Si no tienes cuidado con las hojas, se deshidratan y, en un abrir y cerrar de ojos, se secan. Asegúrate de colocarlas en un sitio donde no les llegue el calor directo».

Por último, Álvaro asegura que es fundamental aumentar la humedad. «La calefacción seca el ambiente, así que agrúpalas, usa humidificadores o pon un plato con agua y guijarros», sostiene.

«Con estos consejos, tus plantas llegarán perfectas a la próximas primavera», concluye.