Álvaro Pedrera, experto en plantas, sobre cómo conseguir que sobrevivan al frío y al invierno: «Para que lleguen perfectas a la primavera, haz esto»

Otro reto importante es lograr que sobrevivan al invierno. El frío y la disminución de la luz solar afectan directamente a su salud. Y es que algunas no están preparadas para esta estación del año. Además, errores comunes como, por ejemplo, regarlas igual que en verano pueden llevarlas al deterioro.
De esto mismo habla Álvaro Pedrera, experto en plantas. En unos de sus vídeos publicados en Instagram explica cómo conseguir que este ser vivo no se muera cuando se produce un fuerte descenso de las temperaturas.
Cómo conseguir que las plantas sobrevivan al invierno, según el experto
Álvaro Pedrera, experto en plantas, indica que el frío y la falta de luz pueden ser «letales» para aquellas que se encuentren en interiores. El profesional señala que se deben «ajustar los riegos», aunque solo con esto «no es suficiente». «Te las puedes cargar», avisa.
Por ello, ha compartido con sus seguidores una serie de recomendaciones para saber cómo cuidarlas en esta época del año. «Si quieres que sobrevivan al invierno, haz esto. No dejes que se mueran», comenta.
En primer lugar, Álvaro recomienda moverlas a zonas más iluminadas. «Acércalas a ventanas que no suelas abrir y, si hay sol directo, usa cortinas finas para filtrar los rayos. Esto va para todas tus plantas, incluso las que aguantan con poca luz. En invierno, más luz les ayuda a mantenerse fuertes», subraya.
El segundo paso es alejarlas del calor. El experto lo aclara: «Los radiadores y chimeneas pueden ser letales si están demasiado cerca. Si no tienes cuidado con las hojas, se deshidratan y, en un abrir y cerrar de ojos, se secan. Asegúrate de colocarlas en un sitio donde no les llegue el calor directo».
Por último, Álvaro asegura que es fundamental aumentar la humedad. «La calefacción seca el ambiente, así que agrúpalas, usa humidificadores o pon un plato con agua y guijarros», sostiene.
«Con estos consejos, tus plantas llegarán perfectas a la próximas primavera», concluye.
