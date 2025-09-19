Unos expertos en decoración y diseño explican cómo mejorar la cocina de tu piso de alquiler: «Aprovechando el espacio»

Vivir de alquiler es algo muy habitual en nuestro país, sobre todo en grandes ciudades en las que el precio para comprar una vivienda es muy elevado y muchas personas no pueden optar a pagar una entrada para tener una hipoteca y conseguir un inmueble en propiedad.

Así, españa tiene inquilinos de todo tipo: desde jóvenes que se acaban de independizar hasta familias con hijos que tienen que ajustar su presupuesto a todo tipo de gastos.

Además de pagar electricidad, agua, gas o internet, entre otras facturas, muchos también buscan que su hogar, aunque sea alquilado, se convierta en lo más acogedor y propio posible. De este modo, muchos utilizan la decoración para ello, además de algunas modificaciones que no supongan hacer obras, agujeros, etcétera, algo que no suele estar permitido en los contratos de alquiler o que habría que arreglar al irse del piso o casa.

Por ejemplo, en la cocina, hay opciones de convertirla en una estancia que nos guste más sin tener que hacer cambios que afecten a la construcción de la vivienda ni la estropeen, además de optimizar los muebles y el espacio para tener almacenaje suficiente y hacer cómodo el ambiente.

Consejos para mejorar una cocina en un piso de alquiler

Esto es lo que muestran dos creadores de contenido expertos en decoración y diseño que han compartido trucos para mejorar la cocina estando en un piso de alquiler. Tal como muestran en el vídeo al que nos referimos, uno de los grandes cambios que han hecho en parte de su cocina es colocar en la pared unas baldosas vinílicas adhesivas para que fuera mucho más acogedora: «Esas son impermeables e inífugas y, además, las podemos quitar cuando nos vayamos».

Por otro lado, indican que han colocado cosas que les hacen «la vida más sencilla», como una tabla de cortar de vidrio que «no se raya, en la que puedes dejar cosas calientes y también se puede meter en el lavavajillas y es mucho más higiénica que el plastico o la madera». Siguiendo con sus trucos, muestran que han istalado un grifo 360º con el que se les facilita abrir la ventana que tiene justo encima del fregadero.

A su vez, aprovechando espacios, han colocado un colgador extenso con el que cuelgan lo que necesitan tener más a mano, lo cual amplía el almacenaje, así como el mueble que en realidad es un zapatero pero ellos utilizan como despensa, ya que ocupa poco.

♬ sonido original - Raquel y Hugo @enellodiy Trucos para mejorar tu cocina (incluso de alquiler!) Con estos trucos la cocina es mucho más acogedora y hemos ganado en funcionalidad y almacenaje ☺️ pero lo mejor es tener siempre Jamón Asado Argal Bonnatur, en casa siempre triunfa! Tiene un 98% de porcentaje cárnico, sin azúcares añadidos, sin lactosa y sin gluten 🥰 ¿Qué te parecen estos trucos? Publi @ARGAL #mybonnaturroutine

De esta manera, la pareja indica que así la cocina les ha quedado «mucho más acogedora y hemos ganado en funcionalidad y almacenaje». Así, aunque finalmente se trata de un vídeo promocional, también dan unos consejos que pueden ser muy útiles para mejorar una cocina en un piso de alquiler.